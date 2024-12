Stal sa majstrom sveta v španielskom Scrabble, hoc španielsky nevie

Wellington 12. decembra (TASR) – Novozélanďan Nigel Richards získal titul majstra sveta v španielskej verzii hry Scrabble, hoci tento jazyk neovláda. Svoju zbierku titulov svetového šampióna v tejto hre tak rozšíril na osem – päť získal v anglickej verzii, ďalšie dva vo francúzskej, hoci neovláda ani francúzštinu. TASR informuje na základe správy agentúry AP zverejnenej v stredu.



Nigel Richards je profesionálnym hráčom Scrabble. Počas svojej približne 30-ročnej kariéry si získal povesť najlepšieho hráča všetkých čias. V roku 2008 sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý naraz získal titul majstra sveta, majstra USA a majstra Spojeného kráľovstva. Na zisk titulu majstra USA však musel "zabudnúť" približne 40.000 slov z britskej angličtiny, ktoré sa v americkej angličtine nevyskytujú, píše AP. Napríklad preklad slova "farba" sa v britskej angličtine píše "colour", kým v americkej angličtine "color". Iným príkladom môže byť výraz používaný pre metro - britská angličtina používa "underground", americká "tube".



Richards na novembrovom svetovom šampionáte v španielskej Granade triumfoval v 24 z 25 zápasov, hoci po španielsky nehovorí. Obhajca titulu Argentínčan Benjamín Olaizola zvíťazil v 18 z 25 zápasov. Doteraz sa nič podobné na španielskych majstrovstvách nestalo, uviedol člen organizačného tímu majstrovstiev Alejandro Terenzani.



Nie je to prvý raz, čo Richards získal titul majstra sveta v Scrabble v jazyku, ktorý neovláda. V rokoch 2015 a 2018 sa stal svetovým šampiónom vo francúzskej verzii tejto hry. Prípravou na zisk prvého titulu strávil deväť týždňov, počas ktorých sa naučil naspamäť francúzsky slovník.



Rovnaký postup – memorizáciu slovníka – zvolil aj pri príprave na španielsky šampionát, prípravou však strávil približne rok, uviedla pre agentúru AP Liz Fagerlundová, tajomníčka novozélandského združenia hráčov Scrabble.



"On nechápe, prečo aj ostatní hráči neurobia to isté. Dokáže sa zadívať na nejaké slová zostavené dokopy a keď si ich zapamätá, dokáže si ich jednoducho vytiahnuť z pamäte," uvádza Fagerlundová.



Pri Scrabble nie je potrebné poznať význam slova, iba to, ako sa správne píše v danej jazykovej mutácii hry, čo dáva výhodu rodeným hovorcom jazyka, vyhlásil vo videu sumarizujúcom Richardsove víťazstvo na španielskom šampionáte americký hráč Scrabble Will Anderson.



Richards po prvý raz ohromil Fagerlundovú už ako 28-ročný, keď prvý raz prišiel na stretnutie klubu. O dva roky neskôr, v roku 1997, prešiel 350 kilometrov z mesta Christchurch do Dunedinu, získal titul majstra Nového Zélandu a vrátil sa domov. Na prepravu použil bicykel.



Čo presne motivuje Richardsa, ktorý v súčasnosti žije v Malajzii, však zostáva záhadou. Rozhovory s médiami odmieta.



"Dostávam množstvo ponúk od novinárov, ktorí s ním chcú urobiť rozhovor, no nemá záujem. Nechápe celý ten humbug okolo toho," uzatvára tajomníčka Fagerlundová.