Stále osem nezvestných: Českí hasiči zasahovali viac než 25.000-krát

Praha 23. septembra (TASR) - Českí hasiči zasahovali v súvislosti s povodňami viac než 25.000-krát, nasadených bolo 1200 hasičov vrátane dobrovoľných. Potvrdených obetí je zatiaľ stále päť, nezvestných zostáva osem ľudí. Po poslednom rokovaní Ústredného krízového štábu to v pondelok povedal český minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Od 12. do 23. septembra riešil Hasičský záchranný zbor (HZS) ČR 25.682 udalostí, čo je podľa Rakušana približne 13 percent prípadov, ktoré hasiči ročne riešia. V tomto období bolo nasadených 1200 profesionálnych a dobrovoľných hasičov, 1600 dobrovoľníkov, 466 vojakov a viac než 500 kusov techniky. Armádne vrtuľníky prepravili takmer 60 ton humanitárnej pomoci.



Zo zasiahnutých oblastí počas povodní evakuovali viac než 21.000 ľudí, zachrániť sa podarilo 1516 osôb. Záchranu vrtuľníkmi najčastejšie zabezpečovala letecká služba polície. Podľa ministra majú povodne päť potvrdených obetí a osem ľudí je nezvestných, pričom u šiestich sa predpokladá priama súvislosť s povodňami.



"Situácia nekončí. Síce nemáme akútnu povodeň, ale náprava a všetky práce s upratovaním ešte bežia," povedal Rakušan. Na všetkých postihnutých miestach podľa jeho slov aktuálne prebiehajú zabezpečovacie práce či monitoring leteckou technikou. V oblastiach Olomouckého a Moravsko-sliezskeho kraja sú statici a geologická služba.



Na najviac zasiahnutých miestach sa obnovujú mobilné siete a dodávky elektrickej energie a pitnej vody. Naliehavým problémom je podľa ministra obnovenie čistiarní odpadových vôd a zaistenie dodávok plynu. Chce to riešiť aj na vládnej úrovni. Dodal, že na niektorých miestach bude armáda stavať náhradné mosty.



Pomoc musí byť podľa jeho slov koordinovaná samosprávou a hasičmi. Preto opätovne apeloval, aby sa dobrovoľníci registrovali u niektorej z organizácii, ktorá ju oficiálne poskytuje a nechodili na miesta pomáhať na vlastnú päsť.



Poďakoval sa tiež všetkým za zorganizovanie volieb na území celej ČR. Možnosť expresne si vybaviť nové občianske preukazy podľa neho využilo 109 ľudí.