Streda 20. máj 2026
Stále pátrajú po troch nezvestných v troskách bytovky v Görlitzi

Záchranári z Federálnej agentúry pre technickú pomoc (THW) v utorok 19. mája 2026 holými rukami odstraňujú hory trosiek zo zrútenej obytnej budovy v centre mesta Görlitz v Nemecku. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Berlín/Görlitz 20. mája (TASR) - Pátranie po troch nezvestných osobách dva dni po zrútení bytovky v nemeckom meste Görlitz pokračuje aj v stredu od skorých ranných hodín, potvrdila tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA, podľa ktorej ide o preteky s časom.

Hasiči nechali otázku, či troch nezvestných nájdu živých, zatiaľ otvorenú. Podľa ich vyjadrenia však trojica nejaví žiadne známky života. „Zásadne vždy vychádzame z toho – ak sa nepreukáže opak –, že pod troskami sú stále preživší,“ uviedla šéfka hasičského zboru v Görlitzi Anja Weigelová. „Šance, samozrejme, každou hodinou klesajú... Ak budeme mať šťastie, možno niekto uviazol v dutine. Možno sa stane zázrak,“ dodala.

V prípade nezvestných ide o dve rumunské turistky vo veku 25 a 26 rokov a 48-ročného muža s bulharským a nemeckým občianstvom, ktorý sa v Görlitzi zdržiaval pracovne.

Záchranári sa podľa informácií hasičov snažia prehľadávať konkrétne miesta v nádeji, že práve tam v krátkom čase dosiahnu úspech. „V prednej časti budovy môžu byť pod troskami zasypaní aj chodci,“ povedala Weigelová. Žiadne ďalšie hlásenia o nezvestných osobách však úrady neevidujú. Nenašli sa ani iní zranení či mŕtvi.

Viacposchodová budova sa zrútila v pondelok večer neďaleko železničnej stanice v Görlitzi. Presnú príčinu nešťastia zatiaľ úrady nepotvrdili. Uviedli len to, že v bytovom dome mohlo dôjsť k výbuchu plynu.

Záchranári museli postupovať opatrne, keďže z miesta stále unikal plyn. Miesto úniku sa nachádzalo pod troskami a z technických príčin ho nebolo možné opraviť.

Polícia uviedla, že v budove sa nachádzali nájomné aj dovolenkové byty. Nehnuteľnosť patrí bytovému podniku KommWohnen, a ten zase mestu Görlitz.
