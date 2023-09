Stallone bol na audiencii u pápeža; navrhol mu, aby si zaboxovali

Vatikán 9. septembra (TASR) - Americký herec Sylvester Stallone pricestoval v piatok do Vatikánu, kde absolvoval krátku súkromnú audienciu u pápeža Františka. Pápeža počas nej zo žartu vyzval, aby si zaboxovali, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Hviezda filmov ako Rambo či Rocky takýmto návrhom zareagovala na poznámku pápežovho tlmočníka, ktorý povedal "vyrastali sme s vašimi filmami". Stallone následne zodvihol päste a opýtal sa Františka: "Ste pripravený si zaboxovať?" Pápež zareagoval taktiež zodvihnutím päste a úsmevom.



Stalloneho na návšteve vo Vatikáne sprevádzali dcéry, ako aj manželka a brat.



Tento dnes už 77-ročný herec sa narodil v Spojených štátoch, no má aj talianske korene - jeho otec pochádzal zo Sicílie a emigroval do USA. Preslávili ho najmä postavy boxera Rockyho a traumatizovaného vojnového veterána Ramba, ktoré stvárnil v rovnomenných filmových sériách.