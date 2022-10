Stančík: Pomoc EÚ pre Ukrajinu musí byť systematická a dlhodobá

Brusel/Luxemburg 18. októbra (TASR) - Príprava summitu EÚ, energetická kríza v Európe a vojna na Ukrajine boli hlavnými témami utorňajšej Rady pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu. Podľa spravodajcu TASR to uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR Andrej Stančík.



"Hovorili sme o tom, že pomoc pre Ukrajinu musí byť systematická a dlhodobá a že práve táto zima rozhodne o tom, ako sa vojna skončí," uviedol Stančík.



Dodal, že z hľadiska EÚ a Slovenska by bolo víťazstvo Vladimira Putina na Ukrajine katastrofou - bezpečnostnou aj energetickou. Občania EÚ by si podľa neho mali uvedomiť, že za súčasnú energetickú krízu nemôže Únia, ale Putin, ktorý ju spôsobil ešte pred spustením vojny na Ukrajine.



"Táto zima a to ako ju zvládneme, nepoznačí iba budúcnosť Ukrajiny, ale aj budúcnosť samotnej EÚ," povedal Stančík.



V oblasti energetiky diplomati apelovali na prijatie rýchlych a efektívnych riešení pre občanov a firmy. "Náš návrh je zastropovať veľkoobchodné ceny plynu na trhu," pripomenul pozíciu Slovenska.



Podľa jeho slov Rada ministrov súhlasí s využitím eurofondov na preklenutie dopadov energetickej krízy a na pomoc občanom a domácnostiam. "Hovorí sa hlavne o nevyužitých európskych fondoch alebo fondoch, ktorým by ináč hrozilo, že prepadnú," vysvetlil.



Zdôraznil, že ministri podporili aj návrhy na reformu energetického trhu. Slovensko v tejto spojitosti súhlasí s oddelením cien elektriny, ktorá sa vyrába s použitím plynu, od cien elektriny vyrábanej z iných zdrojov.



Rokovania Rady ministrov boli zamerané na prípravu summitu EÚ, ktorý sa bude v Bruseli konať 20-21. októbra.















(spravodajca TASR Jaromír Novak)