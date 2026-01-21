< sekcia Zahraničie
Stanica BBC uzavrela prelomové partnerstvo s platformou YouTube
Autor TASR
Londýn 21. januára (TASR) - Britská verejnoprávna vysielacia spoločnosť BBC v stredu oznámila, že s americkou video platformou YouTube uzavrela „prelomovú dohodu“. V rámci nej bude stanica vytvárať „obsah šitý na mieru“ pre službu na streamovanie videa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a samotnej stanice BBC.
BBC už využíva platformu YouTube, ktorú vlastní Google, na propagáciu klipov a upútaviek na svoje vlastné programy vo Veľkej Británii. Podľa novej dohody však BBC vytvorí obsah zameraný predovšetkým na digitálne orientované mladšie publikum YouTube, hoci bude k dispozícii aj na platformách BBC iPlayer a Sounds, ako uvádza vyhlásenie vysielateľa.
Dohoda s YouTube sa zameriava na investície do nových programov, zviditeľnenie väčšieho množstva obsahu BBC na video platforme a „zdokonaľovanie zručností budúcej generácie“ britských tvorcov, doplnila BBC.
Obsah bude zahŕňať kombináciu zábavy, dokumentárnych filmov, detských kanálov, správ a športu – počnúc zimnými olympijskými hrami vo februári. V spoločnom vyhlásení obe spoločnosti zdôraznili, že v rámci dohody bude platforma prezentovať „vlastné príbehy a spravodajstvo z celého BBC“.
Nové programy budú obsahovať reklamy, ak ich budú diváci sledovať mimo územia Veľkej Británie, čím sa pre spoločnosť vytvoria dodatočné finančné prostriedky v čase, keď sa diskutuje o jej budúcom modeli financovania, uvádza BBC.
Vyhlásenie britskej stanice neuvádza finančné podrobnosti dohody s YouTube. Vysielacia spoločnosť je z veľkej časti financovaná ročným licenčným poplatkom vo výške 174,50 libier (približne 200 eur), ktorý je povinný pre každého, kto v Británii sleduje televíziu.
„Je dôležité, aby každý získal prínos z BBC, a toto prelomové partnerstvo nám pomôže nadviazať kontakt s divákmi novými spôsobmi,“ povedal odchádzajúci generálny riaditeľ BBC Tim Davie.
Viceprezident YouTube pre región EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika) Pedro Pina povedal, že spoločnosť je „nadšená“ partnerstvom s BBC, ktoré „prekračuje hranice digitálneho rozprávania príbehov“.
„Toto partnerstvo prenáša svetovo uznávaný obsah BBC pre divákov, ktorí uprednostňujú digitálne médiá, a zabezpečuje, že jeho kultúrny vplyv osloví mladšie a globálnejšie publikum,“ dodal Pina.
