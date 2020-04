Stanica Hlas Ameriky odmieta kritiku Bieleho domu o šírení propagandy

Washington 11. apríla (TASR) - Hlas Ameriky (VOA), multimediálna spravodajská stanica pre oficiálne zahraničné vysielanie vlády USA, odmietla kritiku zo strany Bieleho domu, že šíri čínsku "zahraničnú propagandu" v súvislosti s koronavírusovou pandémiou. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra AFP.



Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa vo svojom piatkovom vyhlásení uviedla, že VOA presadila odkaz z Pekingu odvysielaním videozáznamu osláv ukončenia karanténnych opatrení v čínskom meste Wu-chan a oznámením, že Spojené štáty predbehli Čínu v bilancii úmrtí na ochorenie COVID-19.



"VOA príliš často hovorí v prospech protivníkov Ameriky, a nie jej vlastných občanov. Novinári by mali prinášať fakty, ale VOA namiesto toho šíri propagandu Pekingu," vyhlásil Biely dom.



Ochoreniu COVID-19 podľahlo už podľa Univerzity Johnsa Hopkinsa najmenej 18.000 Američanov a zhruba 3000 obyvateľov Číny.



Riaditeľka VOA Amanda Bennetová však kritiku odmietla, pričom Trumpovu administratívu nespomenula. Tvrdí, že stanica informovala o snahách Číny, ktorá chcela vypuknutie koronavírusovej epidémie najskôr zatajiť.



"VOA dôkladne odhaľuje podstatu množstva informácií prichádzajúcich od čínskej vlády a vládou kontrolovaných médií," uviedla vo vyhlásení Bennetová.



Komentáre Bieleho domu odsúdil ako "hanebné" aj Výbor pre ochranu novinárov (CPJ) s tým, že podkopávajú prácu VOA vo svete.



Hlas Ameriky patrí k niekoľkým americkým mediálnym organizáciám - spolu s denníkmi The Wall Street Journal a The New York Times -, ktoré od Pekingu dostali účinný zákaz informovať v Číne po tom, ako začali prinášať spravodajstvo o vypuknutí epidémie.