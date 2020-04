Stanica moskovského metra pomenovaná po Prahe možno zmení názov

Moskva 17. apríla (TASR) - Orgán ruskej vlády navrhol premenovať stanicu moskovského metra nesúcu meno českej metropoly Praha po tom, ako dal pražský magistrát nedávno odstrániť kontroverznú sochu sovietskeho maršala Ivana Koneva. Informovala o tom vo štvrtok spravodajská stanica Slobodná Európa.



Premenovanie stanice Pražskaja (Pražská) na Maršala Koneva navrhla Spoločenská rada, ktorá je orgánom ruského ministerstva obrany. Rada podľa ruských médií uviedla, že návrh je "reakciou" na odstránenie Konevovej sochy v Prahe. O podporu pri presadzovaní svojho návrhu listom požiadala ruského ministra obrany Sergeja Šojgua.



Socha, ktorú vztýčila vláda bývalej ČSSR v máji 1980, bola dlhodobo považovaná za spornú a od pádu totality v roku 1989 aj často poškodzovaná. Českí predstavitelia uviedli, že socha bude premiestnená inam a na jej mieste vyrastie pamätník účastníkov Májového povstania pražského ľudu.



Moskva proti tomuto kroku vehementne protestovala. Šojgu požiadal svojho českého partnera Lubomíra Metnara, aby sochu odovzdal Rusku. Ten to však odmietol s tým, že socha nepatrí štátu, ale mestu Praha.



Konev velil jednotkám Červenej armády, ktoré ako prvé spojenecké sily vstúpili v máji 1945 do Prahy, už oslobodenej miestnym odbojom. Konev sa však podieľal aj na krvavom potlačení povstania v Maďarsku v roku 1956. Podľa niektorých historikov Konev zohral úlohu pri plánovaní invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968.