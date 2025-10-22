< sekcia Zahraničie
Stanicu Warszawa Centralna v Poľsku od 8. novembra dočasne uzavrú
Vlaky prichádzajúce z východu budú presmerované na stanicu Warszawa Wschodnia a niektoré medzimestské vlaky budú presmerované na stanice Warszawa Gdaňska alebo Warszawa Šródmiešcie.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Hlavná vlaková stanica Warszawa Centralna v Poľsku bude od 8. novembra dočasne uzavretá. Uzávera potrvá do 16. novembra do 4.00 h. Dôvodom sú modernizačné práce na systéme riadenia železničnej dopravy. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na webe.
Rezort ozrejmil, že vlaky prichádzajúce zo západu budú presmerované na stanicu Warszawa Glówna, vlaky prichádzajúce z východu budú presmerované na stanicu Warszawa Wschodnia a niektoré medzimestské vlaky budú presmerované na stanice Warszawa Gdaňska alebo Warszawa Šródmiešcie.
„Využite ako najplynulejšiu alternatívu stanice Warszawa Zachodnia alebo Warszawa Wschodnia, ktoré fungujú bez obmedzení a majú priame napojenie mestskou hromadnou dopravou na centrum mesta, a plánujte si cesty vopred,“ dodalo ministerstvo. Radí tiež zohľadniť možnú zmenu miesta odchodu a príchodu a rezervovať si dostatočný čas na prestupy. Odporúča zároveň sledovať informačné tabule a oznámenia priamo na železničných staniciach.
V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na telefónnych číslach +421 2 5978 5978 a +421 906 07 5978.
