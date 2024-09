Stanislav Hložek oslavuje 70. narodeniny

Kroměříž/Bratislava 15. septembra (TASR) – V prvej polovici 80. rokov bola na výslní československej hudobnej scény dvojica mladých interpretov Stanislav Hložek a Petr Kotvald. Oni boli aj majiteľmi najväčšieho československého hitu Holky z naší školky. Starší z dvojice Stanislav Hložek bude mať v pondelok 16. septembra 70 rokov.



Standa, ako ho dodnes všetci volajú, sa narodil 16. septembra 1954 v Kroměříži. Hudbe sa venoval od detstva, v Ľudovej škole umenia v Hulíně sa učil hrať na klavíri a akordeóne, v rodnom Kroměříži dochádzal na súkromné hodiny spevu. V Hulíně bol aj členom detského speváckeho zboru, od roku 1969 spieval a hral miestnom tanečnom orchestri.



Študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Gottwaldove (dnešný Zlín), počas štúdia hosťoval v miestnych tanečných orchestroch. V Brne hosťoval v Orchestri Gustava Broma, s ktorým nahral aj prvé snímky. Mal osemnásť, keď vystúpil na prvom samostatnom recitáli v Holešove.



V roku 1974 sa zúčastnil speváckej súťaže Intertalent, kde obsadil druhé miesto. Spevákov na tejto súťaži sprevádzal už vtedy známy Orchester Karla Vágnera. Samotný Vágner bol jeho patrónom, pomohol mu absolvovať základnú vojenskú službu v Armádnom umeleckom súbore.



V roku 1980 mu Vágner ponúkol profesionálne angažmán v jeho orchestri, najprv ako sprievodnému vokalistovi Hanky Zagorovej a potom aj vo vokálnej dvojici Hložek - Kotvald. V roku 1983 nahrali pieseň Holky z naší školky, ktorá sa stala veľkým hitom, hudbu zložil Karel Vágner, text napísal Pavel Žák. Bola to komerčne najúspešnejšia pesnička v histórii československej populárnej hudby, predaj malých platní ako jedinej prevýšil náklad milión výliskov. V roku 1983 vydali aj LP platňu Holky z naší školky, rok nato vydali ďalšiu LP platňu V pohodě a v roku 1985 aj tretiu Pro dva tři úsměvy.



Spolu s Hanou Zagorovou nahrali v roku 1985 LP Jinak to nejde. Úspešná bola aj pieseň Můj čas, ktorá bola titulnou skladbou k seriálu Sanitka a ktorú nahrali v trojici s Hanou Zagorovou. Dvaja mladí chlapci vo farebných mikinách - ako ich všetci volali, o ktorých sa písalo ako o senzácii prvej polovice 80. rokov, sa rozišli v roku 1986 doslova z večera do rána odchodom Petra Kotvalda na sólovú dráhu. Už ho nebavilo spievať skladačky na jednu tému, chcel nahrávať pesničky v modernom a súčasnom trende.



Hložek s Kotvaldom sa zišli v roku 1998 na beznádejne vypredanom koncerte s názvom Naposledy v pražskej Lucerne, s týmto programom absolvovali aj koncertné turné. V roku 2010 vychádza v reedícii výberovka Holky z naší školky.



V 90. rokoch založil Hložek agentúru S.A. Production, ktorá sa zamerala na detské programy. Okrem koncertnej činnosti účinkoval aj v muzikáli Traja mušketieri, hral Porthosa. V roku 2007 vydal album Taková je láska má a v novembri 2008 album Chlupaté CD. V máji 2010 vyšla hitová kompilácia dvojice Hložek – Kotvald s názvom Holky z naší školky a dva mesiace nato aj výberovka Kotvald Hložek Diskohrátky, na ktorej okrem známych hitov boli aj novinky Cool Rendezvous a Co mám, to chtěj.



V roku 2010 vyšiel v reedícii aj Hložkov album Krok sun krok, v máji 2015 v reedícii album V oceánu lásky. Na rok 2024 pripravil s kapelou nový koncertný program. Okrúhle narodeniny oslávi s fanúšikmi 16. septembra na koncerte Standa 70 v pražskej Lucerne.