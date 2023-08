Stano: EÚ by v spojitosti s Kosovom mohla prijať opatrenia voči Srbsku

Brusel 11. augusta (TASR) - Európska únia by mohla prijať opatrenia voči Srbsku v prípade, ak členské krajiny dospejú k záveru, že Belehrad nevyvíja dostatočné úsilie na zmiernenie krízy v severnej časti Kosova. Uviedol to vo štvrtok hovorca Európskej komisie Peter Stano. EÚ ešte v júni prijala opatrenia voči Kosovu. TASR správu prevzala v piatok z agentúry HINA.



"Takisto prijmeme opatrenia voči Srbsku, ak členské krajiny vyhodnotia, že v súčasnej atmosfére a vzhľadom na súčasný kontext Srbsko nerobí nič na upokojenie napätia," uviedol Stano. Dodal, že prístup Bruselu je vyrovnaný a opatrenia sú dočasné.



Situácia sa vyostrila v máji, keď sa v štyroch obciach na severe Kosova chceli funkcií ujať starostovia albánskej národnosti zvolení v apríli v komunálnych voľbách bojkotovaných tamojšou srbskou väčšinou.



Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell 22. júna povedal, že v týchto štyroch obciach by sa čo najskôr mali uskutočniť nové voľby a Kosovo by tam malo pozastaviť policajné operácie. Srbsko zase vyzval, aby stiahlo demonštrantov.



Kosovská strana medzičasom oznámila, že sťahuje 25 percent policajtov vyslaných do severných oblastí. Belehrad však žiada, aby odvolali všetkých nasadených policajtov a prepustili Srbov, ktorých zatkli údajne z dôvodu nátlaku Prištiny.



Stano vo štvrtok povedal, že EÚ už Kosovu predstavila opatrenia reagujúce na to, že Priština sa nevydala na európsku cestu k deeskalácii, píše Hina s odvolaním sa na spravodajcu srbského internetového portálu TV N1. Hovorca dodal, že Brusel vyvíja maximálne úsilie a spolupracuje s 27 členskými krajinami EÚ a aj ďalšími partnermi, predovšetkým USA.