Stano: EÚ ľutuje rozhodnutie Teheránu

Brusel 5. januára (TASR) - Európska únia sa v utorok zaviazala, že sa pokúsi zachrániť iránsku jadrovú dohodu z roku 2015 po tom, čo Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) potvrdila, že Teherán začal proces obohacovania uránu na 20 percent. V utorok to uviedol hovorca Európskej komisie (EK) Peter Stano.



Stano, ktorý vystupuje ako hovorca šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella, počas tlačovej videokonferencie uviedol, že Únia vníma toto rozhodnutie Iránu "s hlbokým znepokojením".



Iránska vláda naznačila, že v podzemnom závode Fordú plánuje obohatiť urán až na úroveň 20 percent, čo je hodnota, ktorú Irán dosiahol pred jadrovou dohodou z roku 2015.



"Zdvojnásobíme naše úsilie o zachovanie dohody a vrátime sa k jej úplnému dodržiavaniu všetkými stranami," opísal situáciu Stano. Dodal, že pondelňajšie rozhodnutie Iránu je porušením záväzkov, ktoré Teherán dal v rámci Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA), a upozornil, že "to bude mať vážne dôsledky". "Je to poľutovaniahodný čin, ale zároveň je veľmi dôležité dodržať dohodu," vysvetlil.



Tlačová agentúra Reuters v tejto súvislosti pripomenula, že Teherán začal dohodu porušovať už v roku 2019, čo bola odvetná reakcia na odstúpenie Spojených štátov od uvedenej dohody v roku 2018 a na opätovné zavedenie amerických sankcií voči Iránu.





