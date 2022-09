Stano: EÚ neuzná referendá nanútené ruskými okupantmi na Ukrajine

Brusel 20. septembra (TASR) - Európska únia nikdy neuzná referendá nanútené ruskými okupantmi na Ukrajine. Uviedol to v utorok pre TASR Peter Stano, hovorca šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella.



"EU už v minulosti avizovala, že takéto referendá nanútené ruskými okupantmi budú ilegálne, budú považované za pokračovanie podkopávania suverenity a nezávislosti Ukrajiny, ich výsledky nebudú uznané a uvrhnú tieto územia do ešte väčšej izolácie s tým, že voči organizátorom budú vyvedené dôsledky, najčastejšie sankcie," uviedol Stano.



Reagoval na informácie, že predstavitelia samozvaných republík na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej, ako aj Ruskom dosadení zástupcovia okupovaných častí Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny oznámili, že v termíne od 23. do 27. septembra usporiadajú referendá o pripojení sa k Rusku.



Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na sociálnej sieti Twitter reagoval na avizované referendá slovami, že Kyjev bude pokračovať v ich oslobodzovaní území bez ohľadu na to, čo na to hovorí Moskva.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)