Stano: Rusko by malo prešetriť nezrovnalosti počas referenda

Brusel 2. júla (TASR) – Európska komisia dnes vyzvala Rusko, aby preskúmalo správy o nezrovnalostiach, ku ktorým došlo počas celoštátneho hlasovania o zmenách v ruskej ústave, ktoré umožnia prezidentovi Vladimirovi Putinovi zostať pri moci až do roku 2036. Pre TASR to potvrdil Peter Stano, hovorca šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella.



Exekutíva EÚ podľa neho zobrala na vedomie oznámenie Ústrednej volebnej komisie Ruskej federácie týkajúce sa výsledkov celonárodného hlasovania o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k ruskej ústave.



„Je nám ľúto, že v období pred celoštátnym hlasovaním nebolo možné viesť kampane za aj proti, a tak bol voličom odmietnutý prístup k vyváženým informáciám," uviedol Stano.



Komisia podľa jeho slov očakáva, že všetky správy a obvinenia z nezrovnalostí – vrátane nátlaku na voličov, dvojitého hlasovania a porušenia hlasovacieho tajomstva – ako aj obvinenia z policajného násilia voči novinárovi vo funkcii pozorovateľa volieb sa náležite vyšetria.



Exekutíva EÚ pripomenula, že Benátska komisia Rady Európy dodatok k článku 79 ústavy, ktorý zabezpečuje prednosť ruskej ústavy pred medzinárodnými zmluvami, považuje za nezlučiteľný s medzinárodnými záväzkami Ruska a odporučila jeho odstránenie alebo zmenu a doplnenie.



Komisia očakáva, že Rusko bez ohľadu na akékoľvek zmeny a doplnenia ústavy bude plniť svoje medzinárodné záväzky vrátane povinnosti rešpektovať rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva.



Stano spresnil, že Európska komisia k ústavnej zmene umožňujúcej Putinovi zostať pri moci až do roku 2036 nemá konkrétny komentár, a zdôraznil, že dôležité je zabezpečiť systém kontrol a rovnováh a aby voľby, ako aj právny rámec volieb boli slobodné, spravodlivé a demokratické a bez obmedzení pre opozíciu.



Komisia si všimla aj hlasovanie, ktoré sa koná na Krymskom polostrove i za účasti držiteľov ruských pasov obyvateľov východnej Ukrajiny.



Stano v tejto súvislosti zdôraznil, že EÚ neuznáva nezákonné pripojenie Krymského polostrova Ruskom a vníma ho ako porušenie medzinárodného práva.



"EÚ preto neuznáva hlasovanie Ruska na území tohto polostrova, ktorý je súčasťou Ukrajiny. Podobne by sa držitelia ruských pasov vydaných v oblastiach, ktoré v súčasnosti nie sú pod kontrolou ukrajinskej vlády, čo je v rozpore s dohodami z Minska, nemali zúčastňovať na hlasovaní organizovaných Ruskou federáciou," odkázal Stano a dodal, že EÚ aj naďalej podporuje územnú celistvosť a zvrchovanosť Ukrajiny.