Stanovili termín procesu s údajným vrahom bývalého čečenského veliteľa

Moskva 3. septembra (TASR) - Nemecký súd stanovil termín začiatku procesu s Rusom podozrivým zo zabitia gruzínskeho občana a bývalého čečenského vzbúreneckého veliteľa. K incidentu došlo minulý rok v Berlíne.



Berlínsky regionálny súd oznámil, že proces s 55-ročným Vadimom Krasikovom, ktorý je obvinený z vraždy Zelimchana Changošviliho, sa začne 7. októbra, informovala vo štvrtok stanica Slobodná Európa s odvolaním sa na verejnoprávny kanál Deutsche Welle.



Changošvili bol 23. augusta 2019 dva razy strelený do hlavy v berlínskom parku Kleiner Tiergarten.



Changošvili predtým bojoval po boku separatistov v Čečensku, autonómnej republike Ruskej federácie na severnom Kaukaze, a neskôr prebýval v Gruzínsku. O niekoľko rokov sa s rodinou presťahoval do Nemecka, kde sa usiloval o získanie azylu.



Nemecká prokuratúra obviňuje Rusko z nariadenia vraždy, čo však Kremeľ odmieta.



Ruský prezident Vladimir Putin, ktorý bude v deň začiatku súdneho konania s Krasikovom oslavovať svoje 68. narodeniny, verejne označil Changošviliho za "militanta zapleteného do zabitia desiatok ľudí počas vojenského konfliktu v Čečensku".



Investigatívna webová stránka Bellingcat.com uviedla, že Krasikov je nájomný vrah, ktorý vyrastal v Kazachstane.