Stará Pazova hostila Prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby

Stará Pazova 9. júna (TASR) – V Stredisku pre kultúru v Starej Pazove pri Belehrade sa v piatok konal 31. ročník Prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ, informuje spravodajca TASR.



Na prehliadke boli štyri súťažné predstavenia zo slovenského prostredia vo Vojvodine. Ocenenie pre najlepšie predstavenie získala inscenácia Kráľovský festival v podaní žiakov Základnej školy Jána Kollára v Selenči pri Novom Sade.



„Predstavili sme sa hrou Kráľovský festival, ktorej autor je Tode Nikoletić. Réžiu sme mali na starosti s kolegyňou Terezou Žiakovou. Pekne sa nám pracovalo s deťmi, práca bola namáhavá, pripravovali sme sa asi pol roka. Sú tu herci, ktorí už hrali, ale máme aj troch debutantov. Spolu so šepkárom nás je 15,“ povedala pre TASR Anna Koleková, jedna z režisérok víťazného predstavenia.



Na divadelných doskách vystúpili aj deti zo Základnej školy maršala Tita v Padine pri Belehrade s hrou Snehulienka a sedem trpaslíkov, žiaci zo Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove s divadlom Raňajkový klub, ako aj deti zo Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Milana Rastislava Štefánika v Binguli pri Novom Sade s predlohou Nepokoje v knižnici.



Podľa predsedníčky odbornej poroty Svetlany Gaškovej bývalo v minulosti na prehliadke viac predstavení. „Ja keď som ako malá hrávala, festival trval tri dni a bolo oveľa viac predstavení. V tohtoročných hrách bolo vidieť snahu učiteliek, ktoré ich nacvičujú. Najviac na nás zapôsobilo predstavenie zo Selenče. Naozaj sú zohraná skupina, vyrovnané herecké výkony, samotná predloha je zaujímavá a myslím si, že aj deťom bolo zaujímavé pracovať na tom... Každopádne treba pochváliť aj Padinu, ktorá pracuje v zlých podmienkach, a ako sme sa dozvedeli, skúšky niekedy mávajú aj v parku,“ komentovala Gašková.



Podľa koordinátorky festivalu Danice Vŕbovej aj tohtoročná prehliadka 3xĎ splnila svoje poslanie. „Tento rok priniesol štyri súťažné predstavenia a zaujímavé je to, že sú zo všetkých troch regiónov Vojvodiny... Je to úspech pre našu menšinu a dúfam, že sa v budúcom ročníku budeme tešiť väčšiemu počtu predstavení... Mali sme mať osem súťažných inscenácií, ibaže sa všetky nestačili nacvičiť,“ uviedla Vŕbová pre TASR.



Misiou podujatia 3xĎ je už tri desaťročia snaha motivovať deti k divadelnej tvorbe, poskytnúť priestor na prezentáciu talentov a prispieť k rozvoju slovenskej divadelnej scény v Srbsku.









(spravodajca TASR Miroslav Gašpar)