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Starlink poskytne užívateľom vo Venezuele prístup na internet zadarmo

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Na snímke Elon Musk. Foto: TASR/AP

V noci na štvrtok zasiahlo sever Venezuely najskôr zemetrasenie s magnitúdou 7,2.

Autor TASR
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Washington 26. júna (TASR) - Satelitný internetový systém Starlink patriaci pod americkú spoločnosť SpaceX bude v dôsledku dvoch ničivých zemetrasení mesiac bezplatne poskytovať svoje služby vo Venezuele. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Spoločnosť tiež pracuje na „rýchlom nasadení terminálov Starlink a obnovení pripojenia do najviac postihnutých oblastí“, napísal Starlink v piatok v príspevku na sociálnej sieti X.

V noci na štvrtok zasiahlo sever Venezuely najskôr zemetrasenie s magnitúdou 7,2. O menej než minútu nasledovalo druhé s magnitúdou 7,5. Epicentrum sa nachádzalo približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas. Išlo o najsilnejšie zemetrasenie vo Venezuele od roku 1900 a zničilo viacero budov neďaleko hlavného mesta. O život prišlo najmenej 188 ľudí.
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