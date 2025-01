Starlink ubezpečuje Taliansko, že si udrží kontrolu nad svojimi údajmi

Rím 10. januára (TASR) - Taliansko si v prípade uzavretia dohody o bezpečnej satelitnej komunikácii so spoločnosťou Starlink amerického miliardára Elona Muska udrží plnú kontrolu nad svojimi údajmi, vyhlásil v piatok zástupca Muskových spoločností v Taliansku Andrea Stroppa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



"Údaje by zostali pod plnou kontrolou talianskych inštitúcií, ktoré by mohli využívať americké technológie a zároveň chrániť národné záujmy," uviedol Stroppa. Rozhovory o možnej spolupráci s talianskou vládou sa začali ešte pred nástupom premiérky Giorgie Meloniovej do funkcie v októbri 2022, dodal. Rím zvažuje využitie Muskovho telekomunikačného systému na šifrovanú komunikáciu medzi vládou, talianskymi diplomatmi a bezpečnostnými predstaviteľmi pôsobiacimi v nebezpečných oblastiach.



Projekt ostro kritizovali opozičné strany, ktoré spochybňujú, či by sa prenos takéhoto potenciálne citlivého obsahu mal zveriť spoločnostiam vo vlastníctve technologického miliardára a blízkeho spolupracovníka zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa.



Spoločnosť Starlink, ktorá je súčasťou Muskovho leteckého a vesmírneho podniku SpaceX, prevádzkuje viac ako 6700 aktívnych satelitov na nízkej obežnej dráhe Zeme a v tomto odvetví patrí medzi najväčších hráčov na svete. Šéfka vlády Meloniová dôrazne odmietla tvrdenia opozície, podľa ktorej by jej dobré vzťahy s Muskom mohli mať vplyv na hodnotenie projektu.