Starmer a Erdogan podpísali dohodu o predaji stíhačiek Typhoon Turecku
Turecko sa o kúpu týchto stíhačiek usilovalo už od roku 2023.
Autor TASR
Ankara 27. októbra (TASR) - Británia predá Turecku 20 stíhačiek Eurofighter Typhoon, oznámil v pondelok britský premiér Keir Starmer. Počas návštevy Ankary podpísal s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom dohodu o predaji týchto stíhačiek v celkovej hodnote osem miliárd libier (približne 9,2 miliardy eur). TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a stanice Sky News.
Starmer túto dohodu označil za „víťazstvo pre britských pracovníkov, pre náš obranný priemysel a pre bezpečnosť NATO“. Podľa DPA ide o vôbec najväčšiu dohodu o predaji stíhačiek za uplynulých 20 rokov a prvú objednávku britských typhoonov od roku 2017. Ako objasnila kancelária Starmera na svojej internetovej stránke, dohoda zabezpečí 20.000 kvalifikovaných pracovných miest v Británii s výrobnými linkami v Bristole, Edinburghu, Salmesbury a Wartone.
Turecko sa o kúpu týchto stíhačiek usilovalo už od roku 2023. Agentúra Reuters pripomína, že Turecko a Británia v júli tohto roku podpísali predbežnú kúpnu dohodu na 40 stíhačiek Typhoon, ktorú schválili členovia konzorcia Eurofighter. Lietadlá sa vyrábajú v rámci partnerstva medzi Britániou, Nemeckom, Španielskom a Talianskom.
Dodanie prvých stíhačiek Turecku sa očakáva v roku 2030, informuje DPA.
Reuters uvádza, že Turecko sa snaží získať moderné stíhacie lietadlá, aby držalo krok s regionálnymi rivalmi, akým je Izrael, ktorý tento rok uskutočnil útoky na území viacerých štátov Blízkeho východu. Turecko chce podľa Reuters získať lietadlá Eurofighter a potenciálne aj americké F-35, aby podporilo svoju starnúcu letku zloženú prevažne z lietadiel F-16.
