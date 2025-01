Starmer a Macron, kritizujúci vyjadrenia Muska, sa stretnú v Británii

Londýn 8. januára (TASR) - Britský premiér Keir Starmer bude vo štvrtok rokovať s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom na panstve Chequers neďaleko Londýna. Oznámil to v stredu Starmerov hovorca, píše TASR.



Agentúra AFP približuje, že schôdzka sa uskutoční krátko po tom, ako obaja kritizovali amerického miliardára a technologického giganta Elona Muska za jeho čoraz ostrejšie vmiešavanie sa do vnútornej politiky európskych krajín.



"Stretnutie sa zameria na oblasti spolupráce a globálne výzvy vrátane podpory Ukrajiny, technológií a umelej inteligencie, rastu či riešenia nelegálnej migrácie," uviedol hovorca. "Diskutovať budú aj o svojich ambíciách ohľadne summitu Spojeného kráľovstva a Francúzska, ktorý sa uskutoční tento rok," dodal.



Musk, ktorý je poradcom zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa a v jeho administratíve má viesť komisiu pre efektívnosť vlády (DOGE), vyvolal v ostatných dňoch rozhorčenie svojimi výpadmi na adresu európskych lídrov vrátane britského premiéra Starmera či nemeckého kancelára Olafa Scholza.



Na svojej sociálnej sieti X miliardár napríklad Starmera vyzval, aby odstúpil z funkcie pre údajnú neschopnosť potrestať gangy, ktoré systematicky znásilňovali deti. Najbohatší muž sveta takisto vyzval na prepustenie Tommyho Robinsona, ktorý si od októbra odpykáva 18-mesačný trest za pohŕdanie súdom. Robinsona, vlastným menom Stephena Yaxleyho-Lennona, označuje AFP za jedného z najznámejších krajne pravicových aktivistov v Británii.



Starmer v pondelok odsúdil "ľudí šíriacich lži a dezinformácie". Dodal, že "pri niektorých internetových kritikách bola prekročená hranica", čím sa podľa AFP jemne obul do Muska.



Musk nedávno opakovane vyjadril aj podporu strane Alternatívna pre Nemecko (AfD), označovanej za krajne či extrémne pravicovú. Podľa médií tým zasiahol do predvolebnej kampane, keďže Nemecko 23. februára čakajú predčasné voľby. Na svojej sieti X plánuje Musk vo štvrtok viesť diskusiu s predsedníčkou AfD a kandidátkou strany na post kancelára Alice Weidelovou. Za takéto zasahovanie Muska odsúdil Scholz a v pondelok aj Macron.