Starmer a Macron povedú videokonferenciu koalície ochotných
Videokonferencia sa má uskutočniť napoludnie, uviedol úrad poľského premiéra Donalda Tuska, ktorý sa na nej tiež zúčastní.
Autor TASR
Londýn/Paríž 19, augusta (TASR) - Britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron budú v utorok po pondelkových rokovaniach v Bielom dome predsedať virtuálnemu stretnutiu koalície ochotných. Hlavnou témou sú výsledky rozhovorov so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ďalšie kroky vrátane možných bezpečnostných záruk pre Kyjev. Potvrdili to Downing Street aj Elyzejský palác, informuje TASR podľa správ The Guardian, BBC a Sky News.
Videokonferencia sa má uskutočniť napoludnie, uviedol úrad poľského premiéra Donalda Tuska, ktorý sa na nej tiež zúčastní. Účasť potvrdil aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Koalícia ochotných zahŕňa desiatky krajín, ktoré podporujú Ukrajinu v jej boji proti Rusku a zaviazali sa chrániť mier po jeho dosiahnutí.
Pod vedením Londýna a Paríža by mohli byť v rámci tejto iniciatívy na Ukrajinu po prípadnom podpise mierovej dohody vyslané jednotky z viacerých európskych krajín a štátov NATO ako mierové sily, aby odradili ruského prezidenta Vladimira Putina od ďalšieho zbrojenia a útokov.
Donald Trump po rokovaniach v Bielom dome vyhlásil, že USA sú ochotné poskytnúť bezpečnostné garancie Kyjevu a nevylúčil ani vyslanie amerických vojakov v prípade mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom, čo generálny tajomník NATO Mark Rutte označil za „skutočný prelom“.
Po rozhovoroch koalície ochotných by mali prostredníctvom videokonferencie diskutovať o tejto téme aj lídri členských štátov Európskej únie. Predseda Európskej rady António Costa ju zvolal na 13.00 h.
