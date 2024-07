Starmer a Macron sa zaviazali k spolupráci pri nelegálnej migrácii

Londýn 19. júla (TASR) - Nový britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa vo štvrtok zaviazali k "posilneniu vzájomnej spolupráce v oblasti nelegálnej migrácie" a tiež "oživeniu" obranného partnerstva ich krajín. Dvojica sa stretla na okraj summitu Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Blenheimskom paláci v anglickom Oxfordshire.



Ako pripomína agentúra AFP, otázka migrantov prichádzajúcich cez Lamanšský prieliv z Francúzska do Británie je pre Londýn citlivou politickou témou. Starmer s Macronom prisľúbili vo štvrtok posilnenie spolupráce svojich krajín v boji proti nelegálnej migrácii, ako aj zločineckým prevádzačským gangom, ktoré sú v tejto oblasti zodpovedné za úmrtia migrantov plaviacich sa na malých člnoch.



Macron novinárom povedal, že situácia v Lamanšskom prielive nie je len bilaterálnou otázkou týkajúcou sa výlučne Londýna s Parížom. "Ide o to, ako oveľa efektívnejšie spolupracovať s európskymi krajinami, do ktorých vstúpia migranti najprv, ako aj so všetkými ostatnými krajinami, aby sme jasne a účinne bojovali proti všetkým prevádzačom," uviedol.



Starmer povedal, že neexistuje žiadne rýchle a ľahké riešenie na to, ako zabrániť migrantmi, aby sa na takéto plavby vydávali. Nový britský premiér sa s Macronom stretol vôbec prvýkrát od vtedy, ako sa 5. júla ujal svojej funkcie.



Obaja lídri deklarovali tiež spoločnú "ambíciu oživiť svoju spoluprácu v oblasti obrany". Zároveň vyjadrili "neochvejnú podporu Ukrajine", ktorá odoláva ruskej invázii.



Macron schôdzku označil za "veľmi dôležitý moment" na obnovenie francúzsko-britských vzťahov, ako aj väzieb medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. Britov zároveň vyzval, aby rešpektovali dohody dosiahnuté počas náročných po-brexitových rokovaní, dodáva AFP.