Starmer a Macron vyzvali spojencov, aby Rusko donútili k prímeriu

Londýn 10. júla (TASR) - Britský premiér Keir Starmer a francúzsky prezident Emmanuel Macron na štvrtkovom rokovaní prostredníctvom videokonferencie s predstaviteľmi štátov tzv. koalície ochotných vyzvali spojencov, aby Rusko dostali pod ešte väčší tlak vo forme uvalenia nových sankcií s cieľom donútiť ho pristúpiť na prímerie na Ukrajine. Mierové sily na zaistenie tohto prípadného prímeria sú podľa Macrona pripravené na vyslanie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Koalícia združuje štáty ochotné poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky v prípade nastolenia prímeria, s návrhom ktorého Kyjev opakovane súhlasil. Naopak, Rusko prímerie opakovane odmieta s tým, že by Ukrajine iba poskytlo príležitosť skonsolidovať svoje sily, a namiesto toho požaduje trvalé zmluvné riešenie konfliktu so zohľadnením svojich požiadaviek.



„Uplynuli štyri mesiace, odkedy Ukrajina súhlasila s úplným a bezpodmienečným prímerím. (Prezident) Volodymyr Zelenskyj v tejto otázke preukázal skutočné vodcovstvo. Reakcia (ruského prezidenta Vladimira) Putina bola, naopak, úplne barbarská,“ citovala stanica Sky News Starmerovo vyjadrenie z videohovoru, ktorý viedol spolu Macronom z vojenskej základne neďaleko Londýna.



Z Ríma, kde sa od štvrtka koná dvojdňová konferencia o obnove Ukrajiny, sa k nim podľa AFP pripojili talianska premiérka Giorgia Meloniová, Zelenskyj a americkí senátori Lindsey Graham a Richard Blumenthal. Z iných miest sa pridali ďalší európski lídri.



Zelenskyj vyjadril presvedčenie, že všetkým partnerom Ukrajiny je zrejmé, že „Rusko blokuje všetky mierové snahy“, a na spojencov rovnako naliehal, aby na Moskvu uvalili ďalšie sankcie.



Podobne francúzsky prezident podotkol, že je potrebné zintenzívniť tlak na Rusko. „Jednoznačne potrebujeme niečo nové... niečo, čo môže zmeniť tlak na ruskú ekonomiku,“ uviedol Macron podľa AFP.



Britský premiér zase vyhlásil, že koalícia ochotných je síce pripravená podporiť budúci mier na Ukrajine, ale ako lídri by mali svoje úsilie presmerovať „od prípravy k mieru k jeho uskutočneniu“. To je podľa neho možné tým, že Putina prinútia sadnúť si k rokovaciemu stolu. „Tento koordinovaný tlak prinesie zmenu,“ dodal Starmer.



V súvislosti s plánom na nasadenie mierových síl na Ukrajine Macron povedal, že je na to pripravený okamžite po začatí prímeria. Starmer dodal, že príslušné návrhy po mesiacoch rokovaní „dozreli“.



Videokonferencia bola prvým rokovaním koalície ochotných od marca. Medzičasom sa totiž členovia koalície nevedeli zhodnúť na potrebe a rozsahu americkej podpory pre zabezpečovacie sily na Ukrajine.