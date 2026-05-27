Streda 27. máj 2026Meniny má Iveta
Starmer a Tusk podpíšu novú obrannú a bezpečnostnú dohodu

Na snímke Keir Starmer. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Varšava/Londýn 27. mája (TASR) - Premiéri Poľska a Spojeného kráľovstva - Donald Tusk a Keir Starmer - sa v stredu stretnú v Londýne a podpíšu novú dohodu, ktorá posilní spoluprácu medzi krajinami v oblasti obrany a bezpečnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

V oficiálnom stanovisku britskej vlády sa uvádza, že dohoda zlepší bezpečnosť hraníc, pomôže v boji proti organizovanému zločinu a prehĺbi spoluprácu v oblasti obrany s Európskou úniou.

Lídri budú na spoločnom stretnutí diskutovať o hybridných útokoch, ako aj o kybernetických útokoch a špionáži, potvrdil Londýn.

Hoci sú Spojené kráľovstvo a Poľsko už teraz blízkymi spojencami, Starmer vyhlásil, že „výzvy, ktorým Európa v súčasnosti čelí, si vyžadujú ešte silnejšie partnerstvo“.

„Táto zmluva je najväčším krokom vpred v našich obranných a bezpečnostných vzťahoch s Poľskom za celú generáciu, čo nám umožní čeliť moderným bezpečnostným hrozbám, ktoré sú síce menej viditeľné, no nie menej nebezpečné,“ dodal Starmer.

Na utorkovom zasadnutí vlády označil Tusk podpísanie dohody za „historický moment“. Okrem obrany sa značná časť zmluvy podľa jeho slov zameriava aj na kyberbezpečnosť.

Poľsko tvrdí, že jeho úloha v rámci vojenskej pomoci pre Ukrajinu z neho urobila kľúčový cieľ špionáže, kyberútokov a dezinformácií zo strany Ruska, vysvetľuje Reuters.

Pokiaľ ide o obrannú časť dohody, britská vláda konštatovala, že sa bude snažiť spojiť odborné znalosti a priemyselné kapacity, aby viedla vývoj komplexných zbraní, vrátane novej sofistikovanej munície a spoločnej výroby protivzdušnej rakety stredného doletu.
