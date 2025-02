Starmer: Británia bude cez víkend hostiť summit o Ukrajine

Londýn 25. februára (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v utorok oznámil, že bude nadchádzajúci víkend hostiť ďalší mimoriadny summit európskych krajín o Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



"Počas víkendu budem hostiť niekoľko krajín, aby sme ako spojenci pokračovali v diskusiách o spoločných krokoch vzhľadom na situáciu, ktorej čelíme," povedal Starmer novinárom.



Očakáva sa, že na summite sa zúčastnia predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová i predseda Európskej rady António Costa. Starmer doposiaľ nekonkretizoval, ktorý deň sa bude summit konať, no podľa agentúry DPA je stretnutie údajne naplánované na nedeľu.



Rokovania nadväzujú na pondelkové stretnutie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Starmer bude vo štvrtok pred summitom tiež rokovať s Trumpom v Bielom dome.



Minulý týždeň sa aj vo Francúzsku konalo neformálne zasadnutie, ktoré zvolal Macron v reakcii na vyjadrenia predstaviteľov USA, že začnú rokovania s Ruskom o ukončení vojny bez Ukrajiny a Európy. Summit v Paríži sa však skončil bez konkrétneho vyhlásenia, pretože lídri sa nedohodli na vyslaní vojakov, ktorí by kontrolovali dodržiavanie prípadnej mierovej dohody, uviedli portály Politico a Euronews.



O novej situácii budú lídri členských štátov EÚ hovoriť aj na mimoriadnom summite zvolanom do Bruselu na 6. marca.