< sekcia Zahraničie
Starmer: Británia dá nasledujúce 4 roky 300 miliárd libier na obranu
Oznámený plán podľa ministerstva obrany zahŕňa viac než päť miliárd libier (približne 5,8 miliardy eur) na drony a autonómne systémy.
Autor TASR
Londýn 30. júna (TASR) - Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer v utorok oznámil, že Británia v nasledujúcich štyroch rokoch vynaloží takmer 300 miliárd libier (necelých 348 miliárd eur) na modernizáciu svojich ozbrojených zložiek v súvislosti s rastúcimi hrozbami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Pri oznamovaní svojho dlho očakávaného plánu investícií do obrany uviedol, že rozpočet sa celkovo zvýši o 15 miliárd libier (približne 17,4 miliardy eur) na spomenutých takmer 300 miliárd.
„Minulý rok som v národnom záujme prijal rozhodnutie prehodnotiť priority vo výdavkoch na pomoc v prospech obrany a dosiahol som najväčšie zvýšenie výdavkov na obranu od konca studenej vojny,“ povedal Starmer vo svojom prejave.
Premiér tvrdí, že išlo o správne rozhodnutie, lebo svet sa zmenil a „národná bezpečnosť je ekonomická bezpečnosť“.
Oznámený plán podľa ministerstva obrany zahŕňa viac než päť miliárd libier (približne 5,8 miliardy eur) na drony a autonómne systémy.
AFP konštatuje, že odchádzajúci premiér oznámil tento plán po mesiacoch sporov v jeho labouristickej vláde o zdrojoch potrebných na modernizáciu britských ozbrojených zložiek v čase zvyšujúcich sa hrozieb, vrátane tých zo strany Ruska. Pre spory o vojenské výdavky v júni odstúpil z funkcie minister obrany John Healey.
Pri oznamovaní svojho dlho očakávaného plánu investícií do obrany uviedol, že rozpočet sa celkovo zvýši o 15 miliárd libier (približne 17,4 miliardy eur) na spomenutých takmer 300 miliárd.
„Minulý rok som v národnom záujme prijal rozhodnutie prehodnotiť priority vo výdavkoch na pomoc v prospech obrany a dosiahol som najväčšie zvýšenie výdavkov na obranu od konca studenej vojny,“ povedal Starmer vo svojom prejave.
Premiér tvrdí, že išlo o správne rozhodnutie, lebo svet sa zmenil a „národná bezpečnosť je ekonomická bezpečnosť“.
Oznámený plán podľa ministerstva obrany zahŕňa viac než päť miliárd libier (približne 5,8 miliardy eur) na drony a autonómne systémy.
AFP konštatuje, že odchádzajúci premiér oznámil tento plán po mesiacoch sporov v jeho labouristickej vláde o zdrojoch potrebných na modernizáciu britských ozbrojených zložiek v čase zvyšujúcich sa hrozieb, vrátane tých zo strany Ruska. Pre spory o vojenské výdavky v júni odstúpil z funkcie minister obrany John Healey.