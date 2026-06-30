Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. jún 2026Meniny má Melánia
< sekcia Zahraničie

Starmer: Británia dá nasledujúce 4 roky 300 miliárd libier na obranu

.
Na snímke britský premiér Keir Starmer. Foto: TASR/AP

Oznámený plán podľa ministerstva obrany zahŕňa viac než päť miliárd libier (približne 5,8 miliardy eur) na drony a autonómne systémy.

Autor TASR
Londýn 30. júna (TASR) - Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer v utorok oznámil, že Británia v nasledujúcich štyroch rokoch vynaloží takmer 300 miliárd libier (necelých 348 miliárd eur) na modernizáciu svojich ozbrojených zložiek v súvislosti s rastúcimi hrozbami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Pri oznamovaní svojho dlho očakávaného plánu investícií do obrany uviedol, že rozpočet sa celkovo zvýši o 15 miliárd libier (približne 17,4 miliardy eur) na spomenutých takmer 300 miliárd.

„Minulý rok som v národnom záujme prijal rozhodnutie prehodnotiť priority vo výdavkoch na pomoc v prospech obrany a dosiahol som najväčšie zvýšenie výdavkov na obranu od konca studenej vojny,“ povedal Starmer vo svojom prejave.

Premiér tvrdí, že išlo o správne rozhodnutie, lebo svet sa zmenil a „národná bezpečnosť je ekonomická bezpečnosť“.

Oznámený plán podľa ministerstva obrany zahŕňa viac než päť miliárd libier (približne 5,8 miliardy eur) na drony a autonómne systémy.

AFP konštatuje, že odchádzajúci premiér oznámil tento plán po mesiacoch sporov v jeho labouristickej vláde o zdrojoch potrebných na modernizáciu britských ozbrojených zložiek v čase zvyšujúcich sa hrozieb, vrátane tých zo strany Ruska. Pre spory o vojenské výdavky v júni odstúpil z funkcie minister obrany John Healey.
.

Neprehliadnite

VENEZUELA PO ZEMETRASENÍ: Počet nezvestných je obrovský

Podoba vysvedčení sa postupne vyvíjala a dlho nemala jednotnú formu

Program 16-finále MS v noci z utorka 30. júna na stredu 1. júla

SHMÚ: Teploty na Slovensku prekonali rekord, dosiahli 41 stupňov