Starmer: Británia do roku 2027 zvýši obranné výdavky na 2,5 % HDP

Londýn 25. februára (TASR) - Británia sa zaväzuje zvýšiť obranné výdavky na 2,5 percenta svojho HDP do roku 2027. Oznámil to v utorok v nečakanom vyhlásení britský premiér Keir Starmer, ktorého koncom týždňa prijme americký prezident Donald Trump. Spojené kráľovstvo podľa Starmera musí nasadiť všetky dostupné zdroje na zaistenie bezpečnosti, píše TASR podľa stanice Sky News.



Trump na členské štáty Severoatlantickej aliancie nalieha, aby na obranu prispievali až piatimi percentami HDP. Takýto cieľ sa pritom nepodarilo splniť ani Spojeným štátom počas vlády Trumpovho predchodcu Joea Bidena.



Británia v súčasnosti dáva na obranu približne 2,3 percenta HDP. Už predtým stanovila vyšší cieľ, ale bez učenia termínu. Starmer teraz v parlamente objasnil, že dva a pol-percentný záväzok znamená vynaložiť 13,4 miliardy libier na obranu každoročne až do roku 2027.



Okrem dôsledkov ruskej invázie na Ukrajinu Spojené kráľovstvo čelí podľa premiéra aj ďalším hrozbám, ako sú kybernetické útoky, sabotáže a atentáty. Británia sa podľa jeho slov chystá uznať aj čoraz dôležitejší prínos spravodajských služieb a po r. 2027 vynaložiť na obranu 2,6 percenta HDP.



Pokiaľ bude zachované súčasné zloženie parlamentu aj po ďalších voľbách, Starmer počíta s tým, že sa výdavky stúpnu na najmenej tri percentá HDP.



Európa "však musí zájsť ešte ďalej", zdôraznil britský premiér, pričom vyhlásil, že nastal čas prehĺbiť obrannú spoluprácu s kontinentom. Svoje najnovšie oznámenie označil za "najväčší trvalý nárast výdavkov na obranu od konca studenej vojny", ktorý je podľa neho nevyhnutný, pretože "tyrani ako (ruský prezident Vladimir) Putin reagujú iba na silu".