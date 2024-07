Starmer: Británia musí znovu objaviť svoju identitu

Londýn 5. júla (TASR) - Nový britský premiér Keir Starmer v piatok prisľúbil, že bude bojovať za obnovenie dôvery v politiku a slúžiť všetkým občanom. Británia musí podľa neho znovu objaviť svoju identitu. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru Reuters.



Pred sídlom britského premiéra na londýnskej Downing Street privítal Starmera veľký dav priaznivcov po tom, ako ho britský kráľ Karol III. vymenoval za premiéra a poveril ho zostavením vlády. Vo svojom prvom prejave vo funkcii premiéra sa Starmer vyslovil za umiernenú politiku, ktorá by napravila narušenú dôveru voličov.



"Každému je určite jasné, že naša krajina potrebuje väčší reset, znovuobjavenie toho, kto sme, pretože bez ohľadu na to, aké prudké boli búrky v dejinách, jednou z najväčších predností tejto krajiny bola vždy naša schopnosť plávať do pokojnejších vôd," uviedol líder Labouristickej strany. "Závisí to od politikov, najmä tých, ktorí sa zasadzujú za stabilitu a umiernenosť, ako to robím ja," dodal.



Starmer (61) povedal, že jeho vláda bude bojovať každý deň. "Odteraz máte vládu nezaťaženú doktrínou, ktorá sa riadi len odhodlaním slúžiť vašim záujmom. Aby sme sa potichu vzopreli tým, ktorí našu krajinu odpísali... Dali ste nám jasný mandát a my ho využijeme na dosiahnutie zmeny," vyhlásil.



Líder Labouristickej strany tiež ocenil prácu expremiéra Rishiho Sunaka. "Jeho úspech ako prvého britsko-ázijského premiéra našej krajiny a mimoriadne úsilie, ktoré si to vyžiadalo, by nemal nikto podceňovať," uviedol podľa agentúry AFP.



Starmerova Labouristická strana zvíťazila v piatkových parlamentných voľbách so ziskom najmenej 421 kresiel v 650-člennej Dolnej snemovni parlamentu, čím ukončila 14-ročnú vládu Konzervatívnej strany. Tá pod vedením Sunaka utrpela drvivú porážku.