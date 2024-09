Starmer: Britské zdravotníctvo potrebuje veľkú reformu, inak zomrie

Londýn 12. septembra (TASR) - Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok varoval, že britská štátna zdravotnícka služba National Health Service (NHS) potrebuje reformu, inak "zomrie", píše TASR na základe správy agentúry AFP. Starmerovo vyjadrenie nadväzuje na nezávislú správu, podľa ktorej je táto štátna inštitúcia v kritickom stave.



Starmer, ktorého Labouristická strana si v júlových voľbách pripísala drvivé víťazstvo, vo svojom prejave prisľúbil "najväčšie prekoncipovanie" NHS od jej založenia pred 76 rokmi.



"Musíme mať odvahu uskutočniť dlhodobú reformu. Musí to byť veľký chirurgický zákrok, nie iba náplasť," povedal britský premiér. "NHS stojí pred dôležitým rozhodnutím a máme na výber, ako budeme spĺňať tieto rastúce nároky. Zvýšením daní pracujúcich ľudí, aby sa pokryli čoraz vyššie náklady na starnúcu populáciu, alebo reformou, ktorou zaistíme budúcnosť (NHS). Vieme, že ľudia si nemôžu dovoliť platiť viac, a tak je to buď reforma, alebo smrť," zaznelo v Starmerovom prejave o desaťročnom reformnom pláne pre túto štátnu inštitúciu.



Premiér spresnil, že reformy nebudú znamenať opustenie ideálov, s ktorými bola inštitúcia NHS založená - teda vyšetrenie a liečba pacientov zadarmo tam, kde je to potrebné. Dodal však, že nemieni vynakladať pre NHS viac finančných prostriedkov, ak nedôjde k reforme.



Podľa 142-stranovej nezávislej správy o NHS sa zdravotný stav Britov za posledných 15 rokov zhoršil. NHS eviduje čoraz viac pacientov, ktorí trpia viacerými chronickými ochoreniami, ako je cukrovka alebo vysoký krvný tlak. Autor správy, lord Ara Darzi, člen hornej komory parlamentu, vyhlásil, že NHS sa pre chýbajúce investície či pandémiu koronavírusu nachádza v rozklade. V správe sa okrem iného uvádza, že pacienti na urgentných príjmoch čakajú vyše 12 hodín.



Minister zdravotníctva Wes Streeting pre televíznu stanicu Sky News v súvislosti s NHS povedal, že vláda bude postupovať "inak ako konzervatívci, ktorí len liali peniaze do nefunkčného modelu a nedokázali uskutočniť reformu".