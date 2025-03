Starmer bude hostiť online rozhovory o podpore prímeria na Ukrajine

Londýn 10. marca (TASR) - Britský premiér Keir Starmer bude v sobotu hostiť virtuálne rozhovory medzi lídrami krajín, ktoré sú ochotné podporiť prímerie na Ukrajine. Oznámila to v pondelok jhoe kancelária, píše TASR podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News.



"Môžete očakávať, že premiér zorganizuje druhé stretnutie lídrov koalície ochotných, ktoré nadviaže na jeho summit v Lancaster House," uviedol hovorca Starmera. Takzvanú "koalíciu ochotných" tvorí približne 20 krajín.



Stamer 2. marca hostil v londýnskej usadlosti Lancaster House neďaleko Buckinghamského paláca summit 19 vysokých predstaviteľov z Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska, Turecka, Dánska, Fínska, Poľska, Česka, Rumunska alebo Kanady, ako aj NATO a EÚ. Prítomný bol aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Britský premiér po summite potvrdil plán zorganizovať "koalíciu ochotných", ktorá by dohliadala na plnenie akejkoľvek mierovej dohody na Ukrajine; vedúcu úlohu v nej by zohrávala Británia.



Dva dni pred stretnutím v Londýne mal Zelenský ostrú výmenu názorov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Oválnej pracovni. Trump v posledných dňoch zvýšil tlak na Kyjev, aby začal mierové rokovania s Ruskom. USA preto pozastavili zdieľanie spravodajských informácií s Ukrajinou aj vojenskú pomoc Ukrajine.



Tento týždeň budú o mieri na Ukrajine rokovať aj ukrajinskí a americkí predstavitelia na stretnutí v Saudskej Arábii. Trump povedal, že od rokovaní v Džidde očakáva dobré výsledky.



O podpore Ukrajiny a európskej obrane minulý týždeň rokovali aj lídri EÚ v Bruseli. Ešte vo februári usporiadal dva mimoriadne summity o Ukrajine aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.