Starmer chce spravodlivý mier pre Ukrajinu, stretne sa s Trumpom

Londýn 17. februára (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v pondelok pred odchodom na mimoriadny summit v Paríži vyzval, aby akákoľvek dohoda o Ukrajine bola spravodlivá a trvalá. Jeho úrad neskôr oznámil, že budúci týždeň sa vo Washingtone stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. TASR o tom píše na základe správ agentúr AFP a DPA.



"Musíme mať realistické a dôveryhodné odpovede na to, ako bude akékoľvek prímerie ... trvalé, spravodlivé a udržateľné," spresnil Starmer v Bristole pred odchodom na neformálne zasadnutie európskych lídrov. Cieľom je prerokovať plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine.



Úrad britského premiéra následne oznámil, že sa na budúci týždeň vo Washingtone stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. "Pôjde o širokú škálu otázok, na ktorých budeme spolupracovať s novou americkou administratívou," povedal hovorca. Starmer sa podľa vyhlásenia "teší" na prvé rozhovory so staronovým americkým prezidentom od jeho nástupu do úradu.



Britský premiér pred novinármi doplnil, že Spojené kráľovstvo a Európa stoja pred "generačnou výzvou" a v súvislosti s vojnou na Ukrajine "musia urobiť viac". Tieto slová prišli krátko po jeho oznámení, že Británia je v prípade potreby pripravená vyslať na Ukrajinu svojich vojakov, aby zabezpečili implementáciu mierovej dohody s Ruskom.



Lídri viacerých európskych krajín sa v pondelok od 16.00 h SEČ stretávajú v Paríži na mimoriadnom summite. Francúzsky prezident Emmanuel Macron naň pozval len niektoré európske krajiny. Na stretnutí by sa mali zúčastniť lídri Nemecka, Británie, Talianska, Poľska, Španielska, Holandska a Dánska, ktoré zastupuje pobaltské a škandinávske krajiny. Prítomní budú aj predseda Európskej rady António Costa, predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a generálny tajomník NATO Mark Rutte.



V utorok je v Saudskej Arábii naplánované stretnutie americkej a ruskej delegácie. Cieľom je prediskutovať možnú dohodu o ukončení vojny na Ukrajine a pripraviť summit prezidentov USA a Ruska. Avizované stretnutie sa udeje necelý týždeň po telefonáte Trumpa a Putina. Podľa stanice BBC schôdzka vyvolala veľké znepokojenie ukrajinskej vlády, ale aj jej spojencov zo Západu, ktorí sa obávajú americko-ruskej dohody uzavretej bez Ukrajiny a Európy.