Starmer: Dohoda Británie s Nemeckom by pomohla obnoviť vzťahy s EÚ

Berlín 28. augusta (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v stredu po stretnutí s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v Berlíne vyhlásil, že nová dohoda s Nemeckom by pomohla obnoviť vzťahy jeho krajiny so zvyškom Európskej únie. Dohodu sa budú snažiť uzavrieť do konca roka, informuje TASR podľa agentúr AFP, DPA a Reuters.



Britský premiér počas svojej prvej bilaterálnej cesty od nástupu do funkcie v júli označil plánovanú dohodu za šancu, ktorá sa naskytne len raz za generáciu.



Vylúčil však možnosť opätovného vstupu do Európskej únie. Spojené kráľovstvo podľa jeho slov neplánuje rokovať o únijnom programe mobility mladých ľudí či zapojiť sa do jednotného trhu 27-členného bloku.



Nemecký kancelár Olaf Scholz víta snahu britského premiéra zlepšiť vzťahy medzi Britániou a EÚ. Londýn je podľa jeho slov nevyhnutný pri riešení veľkých problémov, ktoré ovplyvňujú Európu.



Obaja politici sa stretli už tretíkrát, odkedy sa Starmer začiatkom júla stal premiérom po víťazstve Labouristickej strany v parlamentných voľbách. Predtým to bolo na summite NATO vo Washingtone a schôdzke Európskeho politického spoločenstva v Anglicku.



Prípadná dohoda s Nemeckom by podľa kancelárie britského premiéra zahŕňala viacero oblastí vrátane energetickej bezpečnosti, technológií a vedy, a pokrývala by aj vzájomný prístup na trhy a obchod cez Severné more.



O pakte týkajúcom sa obrannej spolupráce sa už rokuje a jeho dokončenie sa plánuje na jeseň. Obe krajiny sa v tejto dohode už zaviazali, že spoločne nakúpia viac vojenského vybavenia a uľahčia armádam druhej krajiny jeho používanie, ako aj zintenzívnia spoluprácu v oblastiach, ako je kybernetická vojna.



Starmer sa v Nemecku okrem Scholza stretáva aj s prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom a predstaviteľmi obchodného sektora. Následne sa presunie do Francúzska, aby sa stretol s prezidentom Emmanuelom Macronom a zúčastnil sa na otváracom ceremoniáli paraolympijských hier v Paríži.