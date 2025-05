Starmer: Dohoda medzi Britániou a EÚ je víťazstvom pre obe strany

Londýn 19. mája (TASR) - Britský premiér Keir Starmer označil v pondelok prijaté dohody o posilnení spolupráce medzi Britániou a EÚ v oblastiach obrany a obchodu za víťazstvo pre obe strany. Uviedol to na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom Európskej rady Antóniom Costom a šéfkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters, AFP a televízie BBC.



Británia a EÚ v pondelok uzavreli významné dohody zamerané na posilnenie obrannej spolupráce, na uľahčenie obchodu s potravinami a tiež na hraničné kontroly. Ide o súčasť širšej snahy o obnovenie vzťahov medzi Londýnom a Bruselom takmer deväť rokov po referende o vystúpení Británie z eurobloku.



„Toto je prvý summit Spojeného kráľovstva a EÚ. Predstavuje novú éru v našich vzťahoch a táto dohoda je výhodná pre všetky strany,“ zdôraznil Starmer. „Poskytuje nám bezprecedentný prístup na trh EÚ,“ dodal.



Von der Leyenová vyhlásila, že v pondelok sa začala nová kapitola vzájomných vzťahov a že ide o historickú dohodu, ktorá bude mať skutočný význam pre ľudí v Británii a EÚ. „Odkaz, ktorý dnes vysielame svetu, je... že v čase globálnej nestability a v čase, keď náš kontinent stojí pred najväčšou hrozbou za celé generácie, my v Európe držíme spolu,“ povedala.



Costa uviedol, že dohody sú „viac než len slovami na papieri“ a sú „odrazom spoločných záväzkov voči bezpečnosti, prosperite, rozvoju a ľuďom na oboch stranách“ Lamanšského prielivu. Vyzval tiež, aby boli EÚ a Británia v čase, keď multilateralizmus prechádza skúškou, „nositeľmi globálnej stability“.



Predseda Európskej rady tiež povedal, že obe strany nie sú ďaleko od uzavretia dohody o Gibraltári. Štatút britskej enklávy na juhu Pyrenejského polostrova je spornou otázkou, odkedy Británia v roku 2016 odhlasovala vystúpenie z EÚ. Po brexite bola dočasne predĺžená dohoda o voľnom cestovní z EÚ do Gibraltáru, kým sa nedosiahne úplná dohoda medzi Úniou, Britániou a Španielskom, ktoré si britskú enklávu nárokuje.