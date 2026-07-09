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Starmer: Erdogan daroval lídrom členských krajín NATO revolvery
Starmer v rozhovore s britskými novinármi počas letu do Británie uviedol, že na pištoliach je vygravírované meno každého zo zúčastnených lídrov a bola k nim priložená aj krabička s nábojmi.
Autor TASR
Londýn 9. júla (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan daroval revolver všetkým vedúcim predstaviteľom, ktorí sa tento týždeň zúčastnili na summite NATO v tureckej Ankare, uviedol v stredu odchádzajúci britský premiér Keir Starmer. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a stanice BBC.
Starmer v rozhovore s britskými novinármi počas letu do Británie uviedol, že na pištoliach je vygravírované meno každého zo zúčastnených lídrov a bola k nim priložená aj krabička s nábojmi.
Premiér však vzápätí vysvetlil, že tento dar musel nechať v Turecku, pretože jeho dovoz do Británie by bol nezákonný.
Revolver preto zostal v rukách britských predstaviteľov v Ankare. Zároveň sa predpokladá, že zbraň bude pred vrátením Starmerovi znefunkčnená, čo znamená, že už nebude schopná vystreľovať ostrú muníciu.
Summit NATO bol pravdepodobne poslednou významnou medzinárodnou udalosťou pre Starmera, ktorý 22. júna oznámil svoj odchod z funkcie. V čele britskej vlády zostane do zvolenia svojho nástupcu z Labouristickej strany, pričom za pravdepodobného kandidáta sa považuje bývalý starosta Veľkého Manchestru Andy Burnham.
Starmer v rozhovore s britskými novinármi počas letu do Británie uviedol, že na pištoliach je vygravírované meno každého zo zúčastnených lídrov a bola k nim priložená aj krabička s nábojmi.
Premiér však vzápätí vysvetlil, že tento dar musel nechať v Turecku, pretože jeho dovoz do Británie by bol nezákonný.
Revolver preto zostal v rukách britských predstaviteľov v Ankare. Zároveň sa predpokladá, že zbraň bude pred vrátením Starmerovi znefunkčnená, čo znamená, že už nebude schopná vystreľovať ostrú muníciu.
Summit NATO bol pravdepodobne poslednou významnou medzinárodnou udalosťou pre Starmera, ktorý 22. júna oznámil svoj odchod z funkcie. V čele britskej vlády zostane do zvolenia svojho nástupcu z Labouristickej strany, pričom za pravdepodobného kandidáta sa považuje bývalý starosta Veľkého Manchestru Andy Burnham.