< sekcia Zahraničie
Starmer hovorí o bolestivých výsledkoch volieb
Zo súčasných nálad voličov najviac ťažila populistická strana Reform UK, ktorá v mestských radách po celom Anglicku získala viac ako 300 kresiel.
Autor TASR
Londýn 8. mája (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v piatok vyhlásil, že predbežné výsledky štvrtkových komunálnych volieb v Anglicku sú „veľmi tvrdé“ a „bolestivé“. Zároveň však zdôraznil, že za straty, ktoré utrpela jeho Labouristická strana, preberá zodpovednosť. Nigel Farage, vodca krajne pravicovej strany Reform UK, ktorá zaznamenala značné zisky zase vyhlásil, že ide o „historický zlom v britskej politike“. TASR o tom informuje podľa správy britskej stanice Sky News.
Komunálne voľby do 136 miestnych zastupiteľstiev v Anglicku, spolu s voľbami do decentralizovaných parlamentov Škótska a Walesu, predstavujú najvýznamnejší test verejnej mienky pred voľbami do britského parlamentu plánovanými na rok 2029.
Vo svojom prvom vyjadrení od zverejnenia čiastkových výsledkov britský premiér vyhlásil, že „ťažké dni, ako tieto“, neoslabujú jeho odhodlanie uskutočniť zmenu, ktorú prisľúbil. Pripustil však, že výsledky nemožno nijako prikrášľovať. „Naprieč krajinou sme prišli o vynikajúcich zástupcov Labouristickej strany,“ povedal.
Vyhlásil, že jeho strana „urobila zbytočné chyby“ – prisľúbil však, že vo funkcii premiéra zotrvá.
„Prijali sme viacero opatrení, ktoré boli správne z hľadiska stabilizácie ekonomiky, investícií do verejných služieb a toho, aby sme sa nenechali vtiahnuť do vojny s Iránom.... Urobili sme však aj zbytočné chyby. A mojou úlohou je teraz stanoviť kroky, ktoré podnikneme, aby sme dosiahli zmenu, ktorú ľudia chcú a zaslúžia si,“ povedal pre médiá.
Podpora strany klesla najmä v jej tradičných baštách v bývalých priemyselných regiónoch stredného a severného Anglicka, ako aj v častiach Londýna. Labouristi stratili kontrolu nad deviatimi samosprávami a viac než 250 kreslami v mestských radách po celom Anglicku. Podľa pozorovateľov tento výsledok odráža hĺbku hnevu voličov voči britskému premiérovi a prehlbujúce sa pochybnosti o jeho budúcnosti.
„Voliči vyslali signál o tempe zmien, o tom, aký život si želajú a ako by mali volení zástupcovia reagovať na tieto výzvy, a ja sa od týchto otázok a výziev neodvrátim,“ povedal Starmer.
Zo súčasných nálad voličov najviac ťažila populistická strana Reform UK, ktorá v mestských radách po celom Anglicku získala viac ako 300 kresiel. Predseda Reform UK vyjadril „veľkú radosť“ z predbežných výsledkov.
„Boli sme zvyknutí uvažovať o politike v kategóriách ľavice a pravice, a pritom Reform dokáže vyhrať v oblastiach, ktoré boli vždy konzervatívne. Rovnako veľkolepo dokazujeme, že vieme vyhrať v oblastiach, ktoré, úprimne povedané, od konca prvej svetovej vojny ovládala Labouristická strana,“ vyhlásil Farage.
Komunálne voľby do 136 miestnych zastupiteľstiev v Anglicku, spolu s voľbami do decentralizovaných parlamentov Škótska a Walesu, predstavujú najvýznamnejší test verejnej mienky pred voľbami do britského parlamentu plánovanými na rok 2029.
Vo svojom prvom vyjadrení od zverejnenia čiastkových výsledkov britský premiér vyhlásil, že „ťažké dni, ako tieto“, neoslabujú jeho odhodlanie uskutočniť zmenu, ktorú prisľúbil. Pripustil však, že výsledky nemožno nijako prikrášľovať. „Naprieč krajinou sme prišli o vynikajúcich zástupcov Labouristickej strany,“ povedal.
Vyhlásil, že jeho strana „urobila zbytočné chyby“ – prisľúbil však, že vo funkcii premiéra zotrvá.
„Prijali sme viacero opatrení, ktoré boli správne z hľadiska stabilizácie ekonomiky, investícií do verejných služieb a toho, aby sme sa nenechali vtiahnuť do vojny s Iránom.... Urobili sme však aj zbytočné chyby. A mojou úlohou je teraz stanoviť kroky, ktoré podnikneme, aby sme dosiahli zmenu, ktorú ľudia chcú a zaslúžia si,“ povedal pre médiá.
Podpora strany klesla najmä v jej tradičných baštách v bývalých priemyselných regiónoch stredného a severného Anglicka, ako aj v častiach Londýna. Labouristi stratili kontrolu nad deviatimi samosprávami a viac než 250 kreslami v mestských radách po celom Anglicku. Podľa pozorovateľov tento výsledok odráža hĺbku hnevu voličov voči britskému premiérovi a prehlbujúce sa pochybnosti o jeho budúcnosti.
„Voliči vyslali signál o tempe zmien, o tom, aký život si želajú a ako by mali volení zástupcovia reagovať na tieto výzvy, a ja sa od týchto otázok a výziev neodvrátim,“ povedal Starmer.
Zo súčasných nálad voličov najviac ťažila populistická strana Reform UK, ktorá v mestských radách po celom Anglicku získala viac ako 300 kresiel. Predseda Reform UK vyjadril „veľkú radosť“ z predbežných výsledkov.
„Boli sme zvyknutí uvažovať o politike v kategóriách ľavice a pravice, a pritom Reform dokáže vyhrať v oblastiach, ktoré boli vždy konzervatívne. Rovnako veľkolepo dokazujeme, že vieme vyhrať v oblastiach, ktoré, úprimne povedané, od konca prvej svetovej vojny ovládala Labouristická strana,“ vyhlásil Farage.