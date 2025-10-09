Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Starmer: India má právoplatné miesto v Bezpečnostnej rade OSN

Na snímke britský premiér Keir Starmer (vľavo) si podáva ruku s jeho indickým náprotivkom Naréndrom Módím v rámci jeho návštevy Indie 9. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Starmer sa vyhol priamej odpovedi na otázku o blízkom vzťahu Módího a ruského prezidenta Vladimira Putina.

Autor TASR
Bombaj 9. októbra (TASR) — Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok vyzval Indiu, aby znížila svoju závislosť od fosílnych palív. Bol by tiež rád, aby zaujala „svoje právoplatné miesto“ v Bezpečnostnej rade OSN, čo je dlhodobý cieľ tejto najľudnatejšej krajiny na svete. Starmer to uviedol po štvrtkovom stretnutí s indickým premiérom Naréndrom Módím v Bombaji, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru PA Media.

Ďalej povedal, že s Módím diskutovali aj o potrebe spravodlivého a trvalého mieru na Ukrajine, potrebe stability a bezpečnosti v Indopacifiku a potrebe spolupráce v kľúčových oblastiach, ako je klíma a energetika, vrátane zbavenia sa závislosti od fosílnych palív.

Starmer označil Indiu za „globálneho hráča“, keďže spolu s Britániou je v Spoločenstve národov a v skupine G20. „Chceme, aby India zaujala svoje právoplatné miesto aj v Bezpečnostnej rade OSN,“ konštatoval Starmer. Dodal, že obe krajiny chcú užšie spolupracovať aj v oblasti umelej inteligencie a zbraňových technológií.

Starmer sa vyhol priamej odpovedi na otázku o blízkom vzťahu Módího a ruského prezidenta Vladimira Putina. Namiesto toho hovoril o úsilí Británie o sprísnenie sankcií voči takzvanej tieňovej flotile lodí, ktorú Rusko používa na nelegálny predaj ropy a plynu.

Módí uviedol, že so Starmerom diskutovali o pretrvávajúcich konfliktoch na Ukrajine a na Blízkom východe, kde India podporuje všetky snahy o obnovenie mieru prostredníctvom dialógu a diplomacie. Vyzdvihol tiež Starmera za to, že vďaka obchodnej dohode, ktorú spoločne podpísali, sa vzťahy medzi Naí Dillí a Londýnom pohli výrazne dopredu.

Starmer v tejto súvislosti oznámil, že ďalšie dve britské univerzity - Univerzita v Lancasteri a Univerzita v Surrey - otvoria v Indii nové kampusy.

Pri príležitosti Starmerovej návštevy Indie bola podpísaná dohoda v hodnote 350 miliónov libier o dodávke ľahkých viacúčelových rakiet vyrobených v Británii pre indickú armádu.
