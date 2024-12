Starmer: Je privčas na úvahy, či Asadovej manželke odobrať občianstvo

Londýn 9. decembra (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v pondelok vyhlásil, že nateraz je priskoro povedať, či Spojené kráľovstvo zbaví manželku zosadeného prezidenta Bašára Asada jej britského občianstva, informoval denník The Guardian, píše TASR.



Asadova manželka sa narodila v Británii a získala tam aj vzdelanie. Pôvodnou profesiou je investičná bankárka. Po tom, ako sa vydala za Asada, sa začala venovať charitatívnym projektom. Bola patrónkou programu s názvom Obete vlasti, ktorého cieľom je zabezpečiť a poskytovať rehabilitáciu vojnovým veteránom, aby sa mohli vrátiť bežného života. Opoziční aktivisti roky tvrdili, že Asmá Asadová nesie spoluvinu na zverstvách spáchaných Asadovou vládou počas občianskej vojny v Sýrii.



Asad v nedeľu pred povstaleckými jednotkami postupujúcimi smerom na Damask zo Sýrie ušiel. Spolu s rodinou dostal azyl v Rusku a nachádza sa v Moskve.



Spojené kráľovstvo súčasne oznámilo, že o prípadnom vyradení sýrskej povstaleckej Organizácie pre oslobodenie Levanty (Hajat Tahrír aš-Šám - HTS) zo zoznamu teroristických organizácií rozhodne na základe posúdenia jej činov.



HTS je vedúcou silou v aliancii povstaleckých jednotiek, ktoré koncom novembra začali bleskovú ofenzívu proti vládnym silám verným Asadovi, pričom v rýchlom slede obsadili mnohé významné mestá a napokon v nedeľu aj Damask.



Britský minister pre medzivládne vzťahy Pat McFadden v pondelok pripustil, že Británia by mohla prehodnotiť pôvodné zaradenie džihádistickej HTS medzi zakázané organizácie.



HTS ako bývalá odnož siete al-Káida je v Spojenom kráľovstve na zozname zakázaných organizácií ako teroristická skupina. V Británii rovnako ako v ostatných západných krajinách vrátane USA je nezákonné podporovať ju alebo sa k nej pripojiť.



The Guardian podotkol, že zakladateľ HTS, abú Muhammad Džawlání, bol kedysi účastníkom irackého povstania proti USA ako člen skupiny, ktorá sa následne pretransformovala na Islamský štát.