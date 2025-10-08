Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Starmer je v Indii, o vízach tam nechce hovoriť

Britský premiér Keir Starmer. Foto: TASR/AP

Britský líder uviedol, že téma víz bola prekážkou v predchádzajúcich snahách o uzavretie obchodnej dohody a počas štvrtkových rokovaní s indickým premiérom Naréndrom Módím ju nechce opäť otvárať.

Naí Dillí 8. októbra (TASR) - Británia sa nebude usilovať o dosiahnutie dohody o vízach s Indiou, vyhlásil v stredu britský premiér Keir Starmer. Počas návštevy Indie sa chce predovšetkým sústrediť na podporu dohody o voľnom obchode, ktorú krajiny podpísali v júli a do platnosti má vstúpiť od nového roka. Premiéra sprevádza aj podnikateľská delegácia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Nie je to súčasťou plánov,“ povedal novinárom na ceste do Indie, keď sa ho opýtali na tému víz. Dodal, že cieľom návštevy je predovšetkým spomínaná dohoda o voľnom obchode. Starmer však zdôraznil, že chce, aby do Británie prichádzali tí „najlepší odborníci“.

Na otázku, či by bol za to, aby Británia prestala vydávať víza ľuďom prichádzajúcim z krajín, ktoré odmietajú prijímať späť svojich občanov - napríklad zahraničných zločincov alebo osoby určené na deportáciu z iných dôvodov - Starmer odpovedal, že v prípade Indie to problém nie je, pretože medzi oboma krajinami už existuje príslušná dohoda.
.

