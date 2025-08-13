< sekcia Zahraničie
Starmer: Koalícia ochotných je pripravená implementovať vojenské plány
Počas telefonátu prítomní lídri podľa vyhlásenia dosiahli skutočný pokrok smerom k bezpečnostným zárukám pre Ukrajinu a k zabezpečeniu trvalého mieru.
Autor TASR
Londýn 13. augusta (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v stredu po videokonferencii európskych lídrov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyhlásil, že tzv. koalícia ochotných je pripravená implementovať vojenské plány na podporu Ukrajiny v prípade nastolenia prímeria. Odmietol tiež možnosť odstúpenia ukrajinských území Rusku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Premiér jasne vyhlásil, že naša podpora Ukrajine je neochvejná, medzinárodné hranice sa nesmú meniť silou a Ukrajina musí mať v rámci akejkoľvek dohody silné a dôveryhodné bezpečnostné záruky na ochranu svojej územnej celistvosti,“ uviedla Starmerova kancelária.
Vojenské plány koalície ochotných sú už podľa britského premiéra „pripravené a môžu byť okamžite implementované, ak dôjde k prímeriu“.
Koalícia ochotných je zoskupením viacerých západných štátov, ktorá združuje krajiny ochotné poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky v prípade nastolenia prímeria.
