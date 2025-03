Starmer: Lídri sa zhodli, že nie je čas na zrušenie sankcií voči Rusku

Paríž 27. marca (TASR) - Britský premiér Keir Starmer vo štvrtok po stretnutí tzv. koalície ochotných v Paríži vyhlásil, že lídri sa zhodli, že teraz nie je čas na zrušenie sankcií voči Rusku. Podľa nemeckého kancelára Olafa Scholza by bolo odvolanie sankcií závažnou chybou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že sankcie musia platiť, kým nebude dosiahnutý mier. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a staníc BBC a Sky News.



Starmer na spoločnej tlačovej konferencii so Zelenským povedal, že európski predstavitelia na štvrtkovom stretnutí diskutovali o plánoch vojenskej a operačnej podpory Ukrajiny. „Bolo úplne jasné, že teraz nie je čas na zrušenie sankcií, práve naopak, diskutovali sme o tom, ako ich môžeme ešte sprísniť," povedal Starmer.



Britský premiér vyhlásil, že zo stretnutia vyplynulo, že mnohé krajiny stoja proti Rusku tak, ako stáli počas viac ako troch rokov, a budú podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné. Rusko sa podľa neho „snaží zdržiavať a hrať hry a my v tom musíme mať absolútne jasno“.



Zelenskyj ocenil záväzok „nezrušiť žiadne sankcie, kým Rusko nezastaví vojnu“, a dodal, že je potrebný väčší tlak na Moskvu. „Ďalšie balíky sankcií (voči Rusku) sú dôležité,“ vyhlásil Zelenskyj, podľa ktorého každý rozumie, že Rusko nechce mier.



Zrušenie sankcií by podľa odchádzajúceho nemeckého kancelára Scholza nemalo zmysel, kým sa skutočne nedosiahne mier. „Bohužiaľ, k tomu máme ešte ďaleko,“ uviedol Scholz v krátkom vyhlásení po stretnutí vo Francúzsku.



Spojené štáty, Rusko a Ukrajina sa na separátnych rokovaniach, ktoré sa uskutočnili v nedeľu a v pondelok v Rijáde, dohodli na zaistení bezpečnej plavby, vylúčení použitia vojenskej sily a zabránení využívania komerčných plavidiel na vojenské účely v Čiernom mori. Kremeľ krátko nato zdôraznil, že podmienkou vstupu tejto dohody do platnosti je zrušenie sankcií voči ruským bankám, ktoré sa podieľajú na medzinárodnom obchode s potravinami a hnojivami. Zelenskyj to odmietol.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý hostil štvrtkové stretnutie, vyhlásil, že na rokovaniach sa zúčastnilo 31 krajín. Európski lídri sa podľa neho v Paríži zišli, aby ukázali svoju vôľu zostať jednotní.