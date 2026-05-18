Starmer má v úmysle zotrvať vo funkcii, povedal podpredseda vlády
Verejne sa za Starmerov odchod z funkcie nevyslovil žiadny z vysokopostavených členov jeho vlády.
Autor TASR
Londýn 18. mája (TASR) - Britský labouristický premiér Keir Starmer sa nechystá oznámiť termín svojho prípadného odstúpenia a má v úmysle zotrvať vo funkcii. Vyplýva to z pondelkového vyjadrenia podpredsedu vlády Davida Lammyho pre stanicu Sky News. Starmera na demisiu vyzvalo už viac než 90 spolustraníkov. Informuje o tom TASR.
„Na odchod nebude stanovený konkrétny termín,“ vyhlásil Lammy, ktorý sa s premiérom podľa svojich slov rozprával v nedeľu dvakrát. Starmer je podľa neho odhodlaný zotrvať vo funkcii a neodstúpi. „Chcem to povedať úplne jasne. Keir Starmer je najodolnejší človek, akého v živote poznám,“ dodal s tým, že je dôležité, aby sa vláda teraz venovala plneniu svojho programu.
Z britskej vlády minulý týždeň odišli štyria členovia, ktorí jej predsedu zároveň vyzvali, aby „stanovil harmonogram riadneho odchodu“. Demisiu podal aj minister zdravotníctva Wes Streeting, ktorý oznámil plán kandidovať na lídra Labouristickej strany v prípade, že táto zmena bude iniciovaná.
V súčasnosti však podľa Lammyho o post predsedu vlády neprebieha žiadny súboj. Agentúra AP minulý týždeň uviedla, že Streeting je považovaný za jedného z mála straníkov, ktorí by sa mohli pokúsiť zosadiť Starmera. Okrem neho medzi možných uchádzačov o premiérsky post podľa stanice BBC patrí aj bývalá podpredsedníčka vlády Angela Raynerová či starosta grófstva Veľký Manchester Andy Burnham. Jemu strana umožnila, aby opäť kandidoval do parlamentu. Mandátu sa už minulý týždeň v prospech Burnhama vzdal jeden z poslancov.
Zatiaľ čo premiéra na odstúpenie vyzvalo 92 zo 403 poslancov Labouristickej strany, vyše sto labouristických členov parlamentu podpísalo vyhlásenie, v ktorom mu vyjadrili podporu. Uviedli tiež, že „teraz nie je čas na súboj o vedenie.“ Hlavnou úlohou podľa týchto poslancov je získať späť dôveru voličov a „spoločne pracovať na dosiahnutí zmeny, ktorú krajina potrebuje“.
Labouristická strana nedávno utrpela zdrvujúcu porážku v komunálnych voľbách, v ktorých stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Historický neúspech zaznamenala v hlasovaní do waleského parlamentu, kde dominovala politike krajiny celé storočie, a jej pozície sa oslabili aj v škótskom zákonodarnom zbore.
Verejne sa za Starmerov odchod z funkcie nevyslovil žiadny z vysokopostavených členov jeho vlády. Podľa medializovaných správ ho však niektorí ministri v súkromnom rozhovore nabádali, aby zvážil svoju politickú budúcnosť.
