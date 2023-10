Starmer na zjazde labouristov oznámil plány na zmeny v zdravotníctve

Liverpool 8. októbra (TASR) - Líder britských opozičných labouristov Keir Starmer v nedeľu na zjazde v Liverpoole oznámil plán svojej strany na riešenie čakacích lehôt v zariadeniach britskej Národnej zdravotnej služby (NHS). TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Ide o posledný zjazd strany pred parlamentnými voľbami, ktoré by sa v Spojenom kráľovstve mohli uskutočniť na budúci rok, píše DPA. Labouristická strana má v prieskumoch náskok pred konzervatívcami.



Starmer uviedol, že zamestnanci NHS budú pracovať nadčasy v prípade, že budú primerane zaplatení, s cieľom pomôcť uskutočniť plán labouristov na zvýšenie celkového ročného počtu termínov u lekárov.



Plán podľa odhadov strany vytvorí približne 2,2 milióna termínov návštev u lekára ročne. Budú naň vynaložené financie vo výške 1,5 miliardy libier (viac než 1,73 miliardy eur), ktoré Labouristi získajú po zrušení opatrenia, ktoré osoby bez trvalého pobytu v Británii zbavuje časti daňovej povinnosti.



Lekári a zdravotné sestry majú na základe tohto plánu vykonávať niektoré zákroky počas víkendov.



Starmer tiež vyjadril presvedčenie, že labouristická vláda bude v priebehu niekoľkých mesiacov od nástupu do úradu schopná podporiť hospodársky rast. Strana tiež plánuje zrušiť deportácie neúspešných žiadateľov o azyl v Británii do Rwandy.



Šéf labouristov v nedeľu ráno slovne odsúdil sobotňajšie útoky hnutia Hamas na Izrael. Označil ich za desivý teroristický čin, na ktorý je potrebné poukázať.



Labouristi boli vo vláde naposledy v roku 2010, keď bol premiérom Gordon Brown (2007-2010). Toho však v ten istý rok po voľbách vystriedal David Cameron z Konzervatívnej strany. Vo voľbách v decembri 2019 labouristi utrpeli najväčšiu volebnú porážku od roku 1935, píše AFP. Na čele strany bol vtedy Jeremy Corbyn.