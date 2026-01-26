< sekcia Zahraničie
Starmer navštívi Čínu ako prvý britský premiér od roku 2018
Podľa AFP ide o súčasť Starmerovej ambície obnoviť vzťahy s Čínou, ktoré sa zhoršili počas predošlej konzervatívnej vlády.
Autor TASR
Londýn 26. januára (TASR) - Britský premiér Keir Starmer odcestuje do Číny na prvú oficiálnu návštevu lídra Spojeného kráľovstva v Pekingu od roku 2018, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Na svoju návštevu Číny a Japonska odcestuje v utorok neskoro večer,“ potvrdil v pondelok hovorca Downing Street. Premiér bude s čínskymi predstaviteľmi diskutovať o viacerých otázkach, vrátane obchodu a investícií.
Britská vláda nedávno schválila plány na výstavbu kontroverzného čínskeho „mega veľvyslanectva“ v centre Londýna. Areál s rozlohou 20.000 štvorcových metrov sa má podľa AFP stať najväčším veľvyslaneckým komplexom v Spojenom kráľovstve.
Po viacerých odkladoch z dôvodu obáv o národnú bezpečnosť 20. januára minister pre miestnu samosprávu Steve Reed udelil stavebné povolenie na novú ambasádu. Rozsah plánov výstavby vyvolal odpor a protesty ľudskoprávnych organizácií a aktivistov. Obávajú sa, že ambasáda bude zneužívaná na špehovanie a obťažovanie disidentov.
Hovorca vlády v pondelok uviedol, že spravodajské služby pomohli vypracovať „súbor opatrení... na zvládanie akýchkoľvek rizík“.
„Po rozsiahlych rokovaniach v uplynulých mesiacoch čínska vláda súhlasila so zlúčením svojich siedmich súčasných zariadení v Londýne do jedného zariadenia, čo prinesie jasné bezpečnostné výhody,“ dodal hovorca.
