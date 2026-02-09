< sekcia Zahraničie
Starmer neplánuje odstúpiť z postu predsedu britskej vlády
Starmerov tím v pondelok opustil riaditeľ komunikačného odboru kancelárie britského premiéra Tim Allan.
Autor TASR
Londýn 9. februára (TASR) - Britský premiér Keir Starmer neplánuje odstúpiť z funkcie a je plne sústredený na svoju prácu a ciele, ktoré chce dosiahnuť pri plnení svojho programu. Podľa agentúry AFP to v pondelok uviedol Starmerov hovorca.
Dodal, že napriek rezignácii dvoch kľúčových spolupracovníkov v priebehu 24 hodín Starmer zostáva „pozitívny, sebavedomý a odhodlaný“ a sústreďuje sa na realizáciu reforiem v celej krajine, čo zdôraznil aj v pondelkovom príhovore k zamestnancom na Downing Street č. 10.
Starmerov tím v pondelok opustil riaditeľ komunikačného odboru kancelárie britského premiéra Tim Allan. Rezignoval deň po tom, ako na svojom poste skončil šéf Starmerovej kancelárie Morgan McSweeney - svojej funkcie sa vzdal v dôsledku kauzy spojenej s vymenovaním Petera Mandelsona za britského veľvyslanca v USA, ku ktorému došlo napriek Mandelsonovým väzbám na nebohého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
V súvislosti s Allenom hovorca Starmera bagatelizoval dohady, že rezignácia šéfa komunikácie súvisí s obavami zo zverejnenia kompromitujúcich správ medzi ním a Petrom Mandelsonom v nadväznosti na parlamentné uznesenie vyzývajúce na sprístupnenie dokumentov, ktoré poslanci prijali minulý týždeň. Podľa slov hovorcu sa proces zhromažďovania dokumentov, ktoré by mali byť zverejnené, len začína.
Úrad premiéra zároveň potvrdil, že príslušné orgány naďalej posudzujú, aká legislatíva by bola potrebná na prípadné odňatie šľachtického titulu Petrovi Mandelsonovi.
