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Starmer nepriamo podporil satirického kandidáta proti Farageovi
Farage sa minulý týždeň vzdal poslaneckého mandátu s cieľom vyvolať doplňovacie voľby, v ktorých sa chce opätovne uchádzať o kreslo.
Autor TASR
Londýn 15. júla (TASR) - Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer v stredu vyzval voličov v obvode Clacton, aby v nadchádzajúcich doplňujúcich voľbách hodili „svoje hlasy do smetiaka“. Nepriamo tým podporil satirického kandidáta Jonathana Harveyho známeho pod aliasom „Count Binface“ (vo voľnom preklade do slovenčiny: „Gróf Smetiaková Tvár“, pozn. TASR). Ten vo voľbách vyzve lídra protiimigračnej strany Reform UK Nigela Faragea. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
Farage sa minulý týždeň vzdal poslaneckého mandátu s cieľom vyvolať doplňovacie voľby, v ktorých sa chce opätovne uchádzať o kreslo. Reagoval tak na podozrenia a vyšetrovanie parlamentu v súvislosti so správami, že predtým, ako vo všeobecných voľbách v roku 2024 získal poslanecký mandát za volebný obvod Clacton, dostal miliónové peňažné dary a ďalšiu podporu, ktoré neohlásil, čím by porušil parlamentné pravidlá.
Hlavné politické strany Faragea za toto rozhodnutie kritizovali a uviedli, že líder Reform UK chce týmto krokom iba upútať na seba pozornosť voličov, a nepostavili preto v okrsku Clacton žiadneho protikandidáta.
Najvážnejším vyzývateľom Faragea preto v Clactone bude komik Harvey, ktorý pod aliasom Count Binface kandiduje už niekoľko rokov. Vo voľbách už neúspešne vyzval bývalých premiérov Borisa Johnsona, Theresu Mayovú, Rishiho Sunaka a najnovšie kandidoval aj proti budúcemu premiérovi Andymu Burnhamovi v júnových doplňovacích voľbách v okrsku Makerfield.
„Všetkým radím, aby svoj hlas hodili do smetiaka,“ povedal Starmer poslancom počas svojej poslednej hodiny otázok v parlamente, keď sa odchádzajúceho lídra labouristov opýtali, či by Farage a Binface mali usporiadať televíznu debatu. Nepriamo tak podporil Binfacea, keďže vnútrostranícke pravidlá labouristom nedovoľujú podporiť kandidátov z inej strany.
Count Binface sa označuje za „medzigalaktického vesmírneho bojovníka“. Na verejnosti vystupuje v čierno-sivej uniforme s dlhým strieborným plášťom a prilbou v tvare smetného koša. Sám seba opisuje ako vodcu „Recyklonov“ z planéty Sigma IX a tvrdí, že má viac ako 5900 rokov.
Medzi jeho predvolebné sľuby patrí napríklad zoštátnenie britskej speváčky Adele, zrušenie videorozhodcov vo futbale, postavenie aspoň jedného cenovo dostupného domu, vyrovnanie platov ministrov na úroveň zdravotných sestier alebo zastropovanie cien zmrzliny na 99 pencí. U voličov v Clactone bude podľa neho rezonovať najmä posledné opatrenie, keďže ide o pobrežné mesto.
Farage sa minulý týždeň vzdal poslaneckého mandátu s cieľom vyvolať doplňovacie voľby, v ktorých sa chce opätovne uchádzať o kreslo. Reagoval tak na podozrenia a vyšetrovanie parlamentu v súvislosti so správami, že predtým, ako vo všeobecných voľbách v roku 2024 získal poslanecký mandát za volebný obvod Clacton, dostal miliónové peňažné dary a ďalšiu podporu, ktoré neohlásil, čím by porušil parlamentné pravidlá.
Hlavné politické strany Faragea za toto rozhodnutie kritizovali a uviedli, že líder Reform UK chce týmto krokom iba upútať na seba pozornosť voličov, a nepostavili preto v okrsku Clacton žiadneho protikandidáta.
Najvážnejším vyzývateľom Faragea preto v Clactone bude komik Harvey, ktorý pod aliasom Count Binface kandiduje už niekoľko rokov. Vo voľbách už neúspešne vyzval bývalých premiérov Borisa Johnsona, Theresu Mayovú, Rishiho Sunaka a najnovšie kandidoval aj proti budúcemu premiérovi Andymu Burnhamovi v júnových doplňovacích voľbách v okrsku Makerfield.
„Všetkým radím, aby svoj hlas hodili do smetiaka,“ povedal Starmer poslancom počas svojej poslednej hodiny otázok v parlamente, keď sa odchádzajúceho lídra labouristov opýtali, či by Farage a Binface mali usporiadať televíznu debatu. Nepriamo tak podporil Binfacea, keďže vnútrostranícke pravidlá labouristom nedovoľujú podporiť kandidátov z inej strany.
Count Binface sa označuje za „medzigalaktického vesmírneho bojovníka“. Na verejnosti vystupuje v čierno-sivej uniforme s dlhým strieborným plášťom a prilbou v tvare smetného koša. Sám seba opisuje ako vodcu „Recyklonov“ z planéty Sigma IX a tvrdí, že má viac ako 5900 rokov.
Medzi jeho predvolebné sľuby patrí napríklad zoštátnenie britskej speváčky Adele, zrušenie videorozhodcov vo futbale, postavenie aspoň jedného cenovo dostupného domu, vyrovnanie platov ministrov na úroveň zdravotných sestier alebo zastropovanie cien zmrzliny na 99 pencí. U voličov v Clactone bude podľa neho rezonovať najmä posledné opatrenie, keďže ide o pobrežné mesto.