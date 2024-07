Starmer: Nová vláda nebude pokračovať v pláne deportácií do Rwandy

Londýn 6. júla (TASR) - Nový britský premiér Keir Starmer v sobotu vyhlásil, že nie je pripravený pokračovať v hlavnom programe predchádzajúcej konzervatívnej vlády na deportáciu žiadateľov o azyl do Rwandy. TASR sa odvoláva na svetové agentúry.



Kontroverzný plán predchádzajúcej vlády poslať migrantov do Rwandy označil Starmer na tlačovej konferencii za "mŕtvy a pochovaný". Vyhlásenie prišlo po prvom zasadnutí jeho kabinetu, na ktorom nová vláda prijala náročnú výzvu vyriešiť množstvo domácich problémov a získať si priazeň verejnosti, ktorá je unavená rokmi úsporných opatrení, politického chaosu a zničenej ekonomiky, píše AP.



Kontroverzné plány vtedajšej britskej vlády na posielanie žiadateľov o azyl do africkej Rwandy prešli britským parlamentom ešte koncom apríla. Migrantov mali podľa plánov deportovať bez ohľadu na ich pôvod, ak prídu do Británie nelegálne.



Vláda vtedajšieho premiéra Rishiho Sunaka tak chcela odradiť ďalších ľudí, aby sa vydávali na cestu člnmi cez Lamanšský prieliv, ktorú ich ročne absolvujú desaťtisíce.



Kritici označili deportácie za nehumánne a vyjadrili pochybnosti, že takýto zákon migrantov od cesty do Británie skutočne odradí. Plány kritizovala aj Rada Európy či Organizácia spojených národov (OSN).



Starmerova Labouristická strana zvíťazila v piatkových parlamentných voľbách so ziskom najmenej 421 kresiel v 650-člennej Dolnej snemovni parlamentu, čím ukončila 14-ročnú vládu Konzervatívnej strany. Tá pod vedením Sunaka utrpela drvivú porážku.