Starmer: Obéznym nezamestnaným by pomohli injekcie na chudnutie

Londýn 15. októbra (TASR) - Obézni nezamestnaní by si mohli v injekčnej forme aplikovať prípravky na redukciu hmotnosti, aby sa ľahšie vrátili na trh práce. Podľa britského premiéra Keira Starmera by to pomohlo britskému hospodárstvu a zdravotníctvu, píše TASR s odvolaním sa na správy BBC a DPA.



Podľa údajov ministra zdravotníctva Wesa Streetinga stoja štátnu zdravotnú službu NHS choroby súvisiace s obezitou ročne 13,2 miliardy eur. Streeting naznačil, že najnovšia generácia liekov vrátane liekov Ozempic a Mounjaro by mohli obéznym ľuďom "zmeniť život" a zmierniť tlak na NHS. "Naše čoraz širšie opasky predstavujú významnú záťaž aj pre naše zdravotníctvo," napísal Streeting pre denník Telegraph. "Dlhodobé výhody týchto liekov by mohli mať... pri boji proti obezite obrovský význam," dodal.



V nadväznosti na Streetingovo vyjadrenie premiér Starmer uviedol, že tieto lieky by mohli byť "veľmi užitočné" pre ľudí, ktorí chcú a potrebujú schudnúť". "Pre hospodárstvo je veľmi dôležité, aby sa ľudia mohli vrátiť do práce," dodal.



Odborníci varujú, že takéto lieky nie sú rýchlou náhradou za zdravú výživu a pohyb. "Lieky na predpis, ako sú ‘injekcie na chudnutie’, so sebou prinášajú riziká a vedľajšie účinky, ktoré nemožno ignorovať," uviedlo spolkové združenie nemeckých lekárnických zväzov. Navyše zatiaľ nie sú známe dlhodobé dôsledky užívania týchto liekov, pretože sa používajú iba niekoľko rokovrokov.



Minister Streeting zdôraznil, že ľudia musia sami prevziať zodpovednosť za svoj životný štýl. Pre stanicu Sky News povedal, že s medicínskymi prípravkami nemožno zaobchádzať ako s kozmetikou.



Výrobca lieku Mounjaro, americký farmaceutický koncern Eli Lilly, oznámil investície v Británii vo výške 279 miliónov libier (334 miliónov eur). Suma je určená aj na testovanie vplyvu užívania injekcií na mieru nezamestnanosti a tiež na využívanie NHS.