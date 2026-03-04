< sekcia Zahraničie
Starmer obhajoval využívanie britských letísk na útoky proti Iránu
Starmer spočiatku Spojeným štátom nepovolil využívanie britských základní na útoky proti Iránu.
Autor TASR
Londýn 4. marca (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v stredu na pôde parlamentu obhajoval rozhodnutie svojej vlády povoliť Spojeným štátom využívanie britských vojenských letísk na útoky proti Iránu. Americké lietadlá štartujúce z britských základní sú podľa neho praktickým prejavom špeciálnych vzťahov medzi Britániou a USA. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
„Americké lietadlá štartujú z britských základní. To je príklad špeciálneho vzťahu v praxi,“ povedal. „Britské stíhačky zostreľujú drony a rakety, aby chránili životy Američanov na Blízkom východe na našich spoločných základniach. Každodenné zdieľanie spravodajských informácií s cieľom zaistiť bezpečnosť našich ľudí - to sú príklady nášho špeciálneho vzťahu v praxi,“ zdôraznil.
Starmer spočiatku Spojeným štátom nepovolil využívanie britských základní na útoky proti Iránu. Neskôr však svoje rozhodnutie prehodnotil. Americký prezident Donald Trump jeho konanie napriek tomu kritizoval a uviedol, že vzťahy medzi USA a Britániou už nie sú také ako kedysi.
Britský premiér zároveň vyzval na zachovanie chladnej hlavy v súvislosti s vývojom situácie na Blízkom východe. „Viem, že celá krajina sa obáva možnej eskalácie situácie. Musíme preto konať jasne, cieľavedome a s chladnou hlavou,“ vyhlásil.
Starmer tiež informoval, že britská vláda už niekoľko týždňov pred spustením terajšej americko-izraelskej operácie nasadila na Blízkom východe svoje stíhačky F-35, ako aj systémy protivzdušnej obrany. Londýn pritom úzko spolupracoval so Spojenými štátmi.
