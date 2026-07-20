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Starmer odovzdal kráľovi Karolovi III. svoju demisiu
Krátko pred odchodom do sídla britského kráľa Starmer predniesol záverečný prejav na Downing Street 10.
Autor TASR
Londýn 20. júla (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v pondelok oficiálne odovzdal svoju demisiu do rúk kráľa Karola III. Po viac ako dvoch rokoch tak na čele britskej vlády končí. Panovník teraz prijme nového lídra Labouristickej strany Andyho Burnhama, ktorého poverí zostavením vlády, informuje TASR.
„Sir Keir Starmer mal dnes dopoludnia audienciu u kráľa a podal demisiu na funkciu premiéra a prvého lorda štátnej pokladnice, ktorú Jeho Veličenstvo prijalo,“ uviedol Buckinghamský palác.
Krátko pred odchodom do sídla britského kráľa Starmer predniesol záverečný prejav na Downing Street 10.
„Moja práca je hotová,“ vyhlásil Starmer. Zdôraznil, že počas viac ako šiestich rokov vo funkcii lídra labouristov doviedol stranu od historickej porážky v roku 2019 k presvedčivému víťazstvu o päť rokov neskôr. „Bolo pre mňa veľkou cťou slúžiť vám a tejto skvelej krajine ako premiér a som presvedčený, že Británia je teraz silnejšia a spravodlivejšia než pred dvoma rokmi,“ vyhlásil.
Svojmu nástupcovi Burnhamovi poprial všetko dobré, veľa úspechov a vyjadril mu svoju podporu. „Odchádzam s dobrým pocitom, s úsmevom a som hrdý na všetko, čo sme dosiahli. Veľmi vám ďakujem,“ uzavrel.
Starmer stál na čele Labouristickej strany od apríla 2020. Stranu doviedol k mimoriadne úspešným voľbám, v ktorých v júli 2024 získala 411 kresiel v 650-člennej Dolnej snemovni parlamentu. Po voľbách zostavil vládu, ktorú viedol 745 dní.
Odvtedy však jeho popularita prudko klesla najmä v dôsledku nespokojnosti verejnosti z rastu životných nákladov a série škandálov vo vláde. Starmerovu pozíciu oslabili aj odchody viacerých ministrov.
Z pozície lídra labouristov odišiel v júni po tom, čo jeho strana utrpela porážku v májových komunálnych voľbách, v ktorých stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Poslanci následne žiadali zmenu vedenia aj smerovania strany.
„Sir Keir Starmer mal dnes dopoludnia audienciu u kráľa a podal demisiu na funkciu premiéra a prvého lorda štátnej pokladnice, ktorú Jeho Veličenstvo prijalo,“ uviedol Buckinghamský palác.
Krátko pred odchodom do sídla britského kráľa Starmer predniesol záverečný prejav na Downing Street 10.
„Moja práca je hotová,“ vyhlásil Starmer. Zdôraznil, že počas viac ako šiestich rokov vo funkcii lídra labouristov doviedol stranu od historickej porážky v roku 2019 k presvedčivému víťazstvu o päť rokov neskôr. „Bolo pre mňa veľkou cťou slúžiť vám a tejto skvelej krajine ako premiér a som presvedčený, že Británia je teraz silnejšia a spravodlivejšia než pred dvoma rokmi,“ vyhlásil.
Svojmu nástupcovi Burnhamovi poprial všetko dobré, veľa úspechov a vyjadril mu svoju podporu. „Odchádzam s dobrým pocitom, s úsmevom a som hrdý na všetko, čo sme dosiahli. Veľmi vám ďakujem,“ uzavrel.
Starmer stál na čele Labouristickej strany od apríla 2020. Stranu doviedol k mimoriadne úspešným voľbám, v ktorých v júli 2024 získala 411 kresiel v 650-člennej Dolnej snemovni parlamentu. Po voľbách zostavil vládu, ktorú viedol 745 dní.
Odvtedy však jeho popularita prudko klesla najmä v dôsledku nespokojnosti verejnosti z rastu životných nákladov a série škandálov vo vláde. Starmerovu pozíciu oslabili aj odchody viacerých ministrov.
Z pozície lídra labouristov odišiel v júni po tom, čo jeho strana utrpela porážku v májových komunálnych voľbách, v ktorých stratila vyše 1400 mandátov a prišla o kontrolu nad viacerými miestnymi samosprávami. Poslanci následne žiadali zmenu vedenia aj smerovania strany.