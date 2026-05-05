Starmer odsúdil iránske útoky na Spojené arabské emiráty
Autor TASR
Londýn 5. mája (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v pondelok odsúdil iránske dronové a raketové útoky na Spojené arabské emiráty (SAE). Teherán vyzval, aby dal priestor diplomacii s cieľom zabrániť ďalšej eskalácii konfliktu na Blízkom východe, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
„Vyjadrujeme solidaritu so SAE a budeme naďalej podporovať obranu našich partnerov v Perzskom zálive. Táto eskalácia sa musí skončiť. Irán sa musí zmysluplne zapojiť do rokovaní, aby zabezpečil pokračovanie prímeria na Blízkom východe a dosiahnutie dlhodobého diplomatického riešenia,“ uviedol britský premiér.
Ministerstvo obrany SAE v pondelok potvrdilo, že Irán vypálil štyri rakety na ciele v rôznych oblastiach krajiny. Podarilo sa ich zostreliť nad morom. V dôsledku útoku vypukol v ropnom zariadení v emiráte Fudžajra požiar. Udialo sa tak krátko po tom, čo úrady v krajine obyvateľom poslali prvé raketové poplachy od začiatku prímeria s Iránom.
SAE ostro odsúdili najnovšiu vlnu iránskych útokov a označili ich za „nebezpečnú eskaláciu. Zároveň dodali, že si „vyhradzujú plné a legitímne právo na tieto útoky reagovať“.
Saudská Arábia v utorok taktiež vyzvala na deeskaláciu napätia na Blízkom východe. „Ministerstvo zahraničných vecí vyjadruje znepokojenie Saudskoarabského kráľovstva v súvislosti so súčasnou vojenskou eskaláciou v regióne a vyzýva na potrebu deeskalácie,“ napísal rezort diplomacie na sociálnej sieti X.
